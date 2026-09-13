Над Татарстаном и другими регионами России сбили 389 БПЛА
Также беспилотники уничтожили над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских БПЛА над регионами России.
Как сообщила пресс-служба Минобороны страны, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашией и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Нижнекамск пострадали 12 человек.
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