Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена

Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется

Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в ночные часы угроза атаки БПЛА была объявлена в восьми городах республики. В частности, в Чистополе, Заинске, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Бугульме и Лениногорске.



Все три татарстанских аэропорта остаются временно закрытыми на фоне режима беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин