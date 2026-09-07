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Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена

06:45, 07.09.2026

Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в ночные часы угроза атаки БПЛА была объявлена в восьми городах республики. В частности, в Чистополе, Заинске, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Бугульме и Лениногорске.

Все три татарстанских аэропорта остаются временно закрытыми на фоне режима беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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