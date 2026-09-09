Над Татарстаном сбили БПЛА
Точное количество не уточняется
Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над территорией Татарстана. Точное количество беспилотников не уточняется.
Всего за день, с 08:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и над акваторией Черного моря.
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