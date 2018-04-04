ОПГ «Тукаевские»: от автофокусов в комиссионках до экзаменов для гастарбайтеров

Замминистра МВД по Республике Татарстан о криминальных «традициях» старой гвардии и наследниках Агрбы

Фото: 16.мвд.рф

Начинали с подлога купюр и подмены сберкнижек, закончили поджогами торговых павильонов с людьми внутри и строительством пирамиды. 28 человек сейчас под арестом, трое в розыске. 20-летнюю историю казанской группировки «Тукаевские» и ее беглого авторитета Анатолия Агрбы рассказал сегодня в Казани начальник Главного следственного управления — замглавы МВД по РТ Владимир Изаак. Поводом для встречи с журналистами стало грядущее 55-летие службы следствия в структуре МВД. Подробнее в материале «Реального времени».

Пионеры следствия



126 сотрудников, преимущественно без высшего образования, — таким был весь штат милицейского следствия в ТАССР на момент создания службы в 1963 году. Сколько следователей в МВД Татарстана сегодня, генерал-майор юстиции Владимир Изаак не сказал. Но дал понять — поводы для гордости за службу есть и в прошлом, и в настоящем: «Именно в Татарстане были опробованы многие новые методы работы, которые потом успешно внедрялись по всей России».

Первое в стране дело о преднамеренном банкротстве (по сети магазинов «Галактика»), первое дело об ОПС, первая серия дел по организаторам финансовых пирамид и экстремистам. А еще первое дело интернационального сообщества фальшивомонетчиков, которых изобличили на тот момент передовым методом — по скрытым меткам лазерных принтеров, на которых печатались купюры.

Особой частью истории татарстанского следствия начальник ГСУ — замглавы МВД по РТ считает расследование похождений преступной группировки «Тукаевские», «наследниками» которой занимается уже новое поколение следователей.

Риски автокомиссионки и рижанин на капоте «Москвича»

Центральной фигурой «Тукаевских» главный следователь Татарстана считает Анатолия Агрбу. «Это одиозная личность. Впервые привлекался к ответственности в 1988 году», — рассказал Владимир Изаак. И напомнил — на конец 80-х пришелся расцвет группировок и афер с автомашинами, которые тогда еще были роскошью: «Стоил автомобиль дорого, купить его было невозможно, единственным выходом для граждан была покупка подержанной машины через комиссионку».

Покупать машины через комиссионку владельцам, с одной стороны, было выгодно — госоценка стоимости с учетом износа снижала цену почти новых по советским меркам пятилетних авто до 3—4 тысяч рублей, тогда как владельцы за такие же авто запрашивали по 10 тысяч. Правда, рисковали попасть под статью о спекуляции — государство запрещало гражданам продавать продукцию госпредприятий дороже магазинной стоимости. В таких условиях люди нашли способ обмануть государство: в кассу комиссионки шла цена по госоценке, а остальное передавали с рук на руки. Разница порой составляла 10—15 тысяч рублей и была весьма привлекательна для преступников. В том числе «Тукаевских», которые знали тонкости законодательства, дежурили группами у каждого автомагазина и авторынка. Деньги отбирали разными способами: вырывали из рук покупателей, выталкивали владельцев автомашины прямо на ходу до передачи купюр, подменяли купюры в пачках.

Особой частью истории татарстанского следствия начальник ГСУ — замглавы МВД по РТ считает расследование похождений преступной группировки «Тукаевские»



Не все потерпевшие участники спекулятивных схем обращались в милицию. Одним из первых стал замдиректора одного из крупных заводов Риги. Он приехал в Казань продать почти новый «Москвич», хотел уехать уже на «Волге», но местные «кидалы» попытались его оттолкнуть от уже оформленной в собственность машины, не передавая денег. Но рижанин оказался парнем ловким — прыгнул на капот родного «Москвича», схватившись за «дворники» на лобовом стекле, перекрыв угонщикам весь обзор. Тем не менее те продолжили движение, и минут через 20 хозяин был вынужден «сойти» на ходу. Пошел в милицию в надежде убедить, что нажиться на сделке не хотел — продавал машину за свою цену, поскольку вложил в нее много денег. После заявления этого потерпевшего начали обращаться и другие.

Своими обидчиками продавцы-покупатели называли парочку уроженцев Кавказа — «дерзких, жестоких и хитрых». Сегодня в МВД с уверенностью говорят — это были лидеры и «мозги» группировки «Тукаевские»: абхазец Анатолий Агрба (он же Толик) и грузин Кандид Джгамадзе (Кандик). Именно они на пару придумывали большинство криминальных схем. Но самые виртуозные трюки в МВД приписывают Агрбе.

Фокусы Агрбы, по версии МВД

По данным полиции, в свои 30 Толик активно использовал фокус с прорезанным днищем сумки. Деньги либо демонстративно клались в сумку покупателя, которую подрезали заранее, либо в сумку продавца — участника аферы. Причем, как правило, одного денежного клиента одновременно обхаживала группа до пяти человек, один из которых обладал навыками карманника и легким движением руки забирал деньги.

Другой фокус предусматривал оплату безналом. Разницу между рыночной и кассовой ценой авто Агрба перечислял покупателю на сберкнижку. Но если речь шла о 7 тысячах рублей, то аферист предварительно заводил сберкнижку всего на 70 рублей. А потом легким движением руки на ней дорисовывались нули.

Еще одним популярным способом обмана был тайный обмен сберкнижек уже после сделки. Тут удавалось оставлять с носом даже самых бдительных клиентов. Супруга одного из продавцов, которому еще до оформления сделки отдали правильную сберкнижку, через несколько минут взяла ее в руки и обнаружила подмену. В ответ на крик горячий абхазец и сам замахал руками: «Обижаешь, дорогая! Ты обозналась!!!», отвлек внимание и вновь переменил книжки. Клиенты успокоились, извинились, поехали в комиссионку и оформили продажу. И лишь дома обнаружили, что лишились машины в обмен на 70 рублей.

Расследованием преступлений ОПГ тогда занималась следственно-оперативная группа. Начали с Казани, потом отработали Закамье и получили 50 заявлений от потерпевших со всей республики. И это с учетом того, что очень многие из пострадавших просто побоялись и мести бандитов, и ответственности за спекуляцию. Изаак рассказал, что ради задержания подозреваемых пришлось выставлять оцепление не только вокруг рынка, но и во всем близлежащем районе. А вот чтобы возбудить уголовное дело, потребовалось долго убеждать прокурора республики. В итоге «добро» было получено, в начале 1990 года были возбуждены дела по старшей и младшей ветвям «Тукаевских». Расследовать дело, не имеющее аналогов, также было сложно — за советами следователи обращались даже к членам пленума Верховного суда.

Первый приговор «Тукаевским» в апреле 1993 года вынес Верховный суд РТ. Фото Максима Платонова

В ходе следствия выяснилось, что география преступлений охватывает не только Татарстан, отдельные эпизоды были связаны с Сибирью, Украиной, Литвой. Кроме того, за «автокидалами» тянулся шлейф разбоев, краж и вымогательств. Лидеры на контакт не шли. «Даже из стен изолятора они пытались контролировать ход следствия. Тех, кто был готов давать показания, пытались запугать, оказать давление на семью», — рассказал начальник ГСУ МВД по РТ.

Первый приговор «Тукаевским» в апреле 1993 года вынес Верховный суд РТ. 16 человек получили реальные сроки. Анатолий Агрба — 6 лет колонии с конфискацией имущества. Тогда с «автокидальным» бизнесом в Татарстане было покончено, считают в МВД. Но группировка оказалась живучей.

Смена взялась за дело с огоньком, битами и шилом

Новая смена «Тукаевских» успела заработать на новое дело о преступном сообществе. Сейчас к ответственности привлекаются 28 человек. Все они арестованы. Еще трое — в розыске. По версии следствия, за ними 17 вымогательств, поджоги, мошенничества и организация незаконной миграции в период с 2012-го по 2017 год. Так, по данным следствия, обвиняемые хотели установить контроль над сетью букмекерских контор в центре Казани — требовали по 50 тысяч рублей ежемесячно за «бизнес на этой территории». В качестве аргументов использовали агрессию и силу — били мониторы, ломали мебель и оборудование, причем демонстративно и неоднократно. Оперативники об этом узнали и смогли задержать с поличным в одном из заведений трех ранее судимых казанцев, в том числе сына убитого в Москве в 1993 году криминального авторитета.

Потерпевшими признаны и владельцы торговых павильонов на площади у Казанского железнодорожного вокзала, которых обложили ежемесячной данью в 30 тысяч рублей. «Отказникам» поджигали павильоны, причем в дневное время, когда внутри были и продавцы, и покупатели. В новом уголовном деле «Тукаевских» — пять таких фактов. А еще поджог автомобиля непокорного коммерсанта. Почти 8,5 млн рублей обвиняемые смогли заработать на страховке — путем инсценировки аварий либо покупки документов битых автомобилей. Еще три попытки страхового мошенничества оказались неудачными.

Отдельным «кирпичом» в новом деле ОПС следователи считают и «строительную» аферу с ущербом в 53,5 млн рублей. В нем обвиняется объявленный в федеральный розыск Марат Батыршин. Следователи считают, что он руководил стройфирмой, созданной двумя членами ОПС «Тукаевские». Но вместо домов строил пирамиду — брал у знакомых большие деньги в заем, обещая, к примеру, вместо 2 млн рублей вернуть через месяц 2,5 млн. С кем-то обещал делиться прибылью с продажи квартир, как только «генподрядчики рассчитаются». «Зная об их обширных связях в различных коммерческих и государственных структурах, зачастую потерпевшие даже не требовали расписок», — раскрыл детали уже нового дела главный следователь МВД республики.

Список потерпевших пополнили и сами группировщики. Один решил было завязать с криминалом, и на него наложили штраф в размере… иномарки. Другой потребовал с «пацанов» по ОПГ долг в полмиллиона и едва остался жив. В октябре 2017 года его избили, проломив череп бейсбольной битой, проколов шилом голень и сломав руку.

«Наследниками» «Тукаевских» занимается уже новое поколение следователей, рассказал Владимир Изаак



Конвейер в помощь тысяче мигрантов

Следователи считают, что подпиткой сообщества был и вполне легальный бизнес. В частности, в сфере страхования иностранных граждан и их тестирования на знание русского языка, а также культуры и истории России. Занимаясь этим, юрист от криминала без труда находил клиентов, которым требовались незаконные услуги — с фиктивной регистрацией. По данным МВД, с января 2016 года по сентябрь 2017 года шесть членов группировки организовали незаконную миграцию граждан из Средней Азии через 10 обществ с ограниченной ответственностью, якобы приглашавших на работу иностранцев.

Легальный офис организатора «помощи мигрантам» был на улице Вишневского, подпольный — в другом районе города, там готовились липовые документы для легализации пребывания иностранных граждан. Причем преступный конвейер ежедневно обслуживал по 20 нелегалов. Всего же следствием установлено более 1000 мигрантов, которые пользовались незаконными услугами «Тукаевских».

— Идейным центром, вдохновителем и основным организатором всех этих преступлений, по мнению следствия, был все тот же Анатолий Агрба. Который сейчас скрывается и объявлен в федеральный розыск, — подытожил рассказ об истории группировки генерал-майор Изаак.

Кроме Агрбы, который, будучи в бегах, готовится встретить свое 60-летие, в розыск объявлены еще двое «тукаевских». Расследование продолжается.