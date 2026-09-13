Главное с 14 по 20 сентября: выборы депутатов в Госдуму
В Казани пройдут соревнования по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» и первый мультиформатный фестиваль «Время молодых»
На неделе с 14 по 20 сентября главным событием станут выборы депутатов в Госдуму — в этом году они пройдут три дня, с 18 по 20 сентября. В Татарстане также состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета. В начале недели в Казани откроются Всероссийские соревнования по стрельбе лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации», на которые приедет генпрокурор Александр Гуцан. Он же, вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым откроет Центр стрельбы из лука. Также в столице Татарстана пройдет первый мультиформатный фестиваль «Время молодых» с The Hatters в роли хедлайнера. А в Уфе пройдет первое в текущем сезоне «Зеленое дерби» между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Торжественная церемония открытия Центра стрельбы из лука в Казани
Где: Казань, стадион «Тасма».
Когда: 14 сентября.
Всероссийские соревнования по стрельбе лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации»
Где: Казань, стадион «Ак Барс Арена».
Когда: 14-18 сентября.
Выставка продуктов питания World Food
Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
Когда: 15-18 сентября.
«Зеленое дерби»
Где: Уфа, «Уфа-Арена».
Когда: 16 сентября.
Третий международный форум «Теплоэнергетика России: строительство и модернизация станций»
Где: Москва, Glenver Garden.
Когда: 16-17 сентября.
Заседание ЦИК и выступление с докладом о готовности к выборам
Где: Москва.
Когда: 15 и 17 сентября.
Выборы в России
Где: по всей России.
Когда: 18-20 сентября.
Первый мультиформатный фестиваль «Время молодых»
Где: Казань, территория у Центра семьи «Казан».
Когда: 18 сентября.
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