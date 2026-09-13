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Главное с 14 по 20 сентября: выборы депутатов в Госдуму

00:00, 13.09.2026

В Казани пройдут соревнования по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» и первый мультиформатный фестиваль «Время молодых»

Главное с 14 по 20 сентября: выборы депутатов в Госдуму
Фото: Реальное время

На неделе с 14 по 20 сентября главным событием станут выборы депутатов в Госдуму — в этом году они пройдут три дня, с 18 по 20 сентября. В Татарстане также состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета. В начале недели в Казани откроются Всероссийские соревнования по стрельбе лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации», на которые приедет генпрокурор Александр Гуцан. Он же, вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым откроет Центр стрельбы из лука. Также в столице Татарстана пройдет первый мультиформатный фестиваль «Время молодых» с The Hatters в роли хедлайнера. А в Уфе пройдет первое в текущем сезоне «Зеленое дерби» между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

Торжественная церемония открытия Центра стрельбы из лука в Казани

Напомним, двухэтажный комплекс площадью более 6,2 тысячи квадратных метров станет первым в Татарстане специализированным центром для стрельбы из лука. Здесь будет манеж размером 96 на 51 метр, который позволит спортсменам тренироваться на дистанциях 18, 50, 70 и 90 метров. Планируется, что в открытии примут участие генеральный прокурор России Александр Гуцан и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Где: Казань, стадион «Тасма».
Когда: 14 сентября.

Всероссийские соревнования по стрельбе лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации»

За победу поборются более 600 юных лучников в возрасте от 14 до 20 лет со всей России. Татарстан на соревнованиях представят 35 спортсменов. Открытие с участием Гуцана и Минниханова стартует в 13:30. Хедлайнерами станут Клава Кока и NILETTO. Посетить концерт можно бесплатно, однако требуется предварительная онлайн-регистрация.

Где: Казань, стадион «Ак Барс Арена».
Когда: 14-18 сентября.

Выставка продуктов питания World Food

Ведущая международная осенняя выставка продуктов питания в России. Среди участников — закупщики и байеры федеральных и региональных розничных сетей, оптовые компании, рестораторы, импортёры. Участники могут получить выход на полки розничных сетей, найти новых клиентов в преддверии высокого сезона, укрепить отношения с действующими партнёрами и презентовать закупщикам новые продукты.

Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
Когда: 15-18 сентября.

«Зеленое дерби»

Первое в этом сезоне КХЛ противостояние между хоккейными клубами «Ак Барс» из Казани и «Салават Юлаев» из Уфы пройдет в Башкирии. В прошлом регулярном чемпионате казанцы победили в трех матчах из четырех. одержали четыре победы в шести матчах.

Где: Уфа, «Уфа-Арена».
Когда: 16 сентября.

Третий международный форум «Теплоэнергетика России: строительство и модернизация станций»

Одна из ключевых профессиональных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития тепловой генерации, реализации инвестиционных проектов и модернизации энергетической инфраструктуры России. Более 150 руководителей и экспертов отрасли обсудят более 25 инвестиционных проектов строительства и модернизации ТЭС и ТЭЦ, развитие отечественного энергетического машиностроения, импортозамещение оборудования, цифровизацию энергетики, внедрение искусственного интеллекта и современные технологии повышения эффективности генерации.

Где: Москва, Glenver Garden.
Когда: 16-17 сентября.

Заседание ЦИК и выступление с докладом о готовности к выборам

15 сентября Центральная избирательная комиссия проведет проведет «большое завершающее» заседание перед выборами, которые состоятся 18-20 сентября. Затем 17 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова выступит с докладом о готовности избирательной системы России. В тот же день начнет работу информационный центр ЦИК России, который будет освещать ход голосования на выборах в рамках единого дня голосования.

Где: Москва.
Когда: 15 и 17 сентября.

Выборы в России

Центральными в этом году станут выборы депутатов Госдумы. Также в 11 регионах России выберут высших должностных лиц (в восьми субъектах пройдут прямые выборы, еще в трех — голосование через законодательные органы). В Татарстане состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50. Мандат освободился после того, как Азат Зиганшин возглавил в январе Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. На него претендуют генеральный директор ООО ПСКФ «Биектау-Сервис», депутат Совета Айбашского сельского поселения Ренат Гибадуллин («Единая Россия»), помощник депутата Государственной Думы VIII созыва Рушан Хасанов, пенсионер, депутат Совета Высокогорского сельского поселения Муса Касюков, помощник раиса Татарстана, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев (самовыдвижение).

Где: по всей России.
Когда: 18-20 сентября.

Первый мультиформатный фестиваль «Время молодых»

Программа включает образовательные лектории, карьерную зону с участием ключевых работодателей республики и презентации молодежных проектов. Хедлайнером станет группа The Hatters. Помимо них на сцене выступят DJ Антон Абрамов, АлияНур, «Хулиганс бэнд», Ильгиз Шайхразиев и Марат Яруллин. Вход на мероприятие осуществляется по браслетам проголосовавшего, а также по предварительной регистрации.

Где: Казань, территория у Центра семьи «Казан».
Когда: 18 сентября.

Дарья Пинегина

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