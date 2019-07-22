Рушания Бильгильдеева и политбонусы из уголовного дела
Чтобы пройти в Госсовет, глава татарстанских эсеров спешно прокладывает в поселках сети, которые стали предметом судебного разбирательства
Об уголовном преследовании как методе давления на политиков, родном татарском языке и планах по распределению депутатских мандатов говорила сегодня на пресс-конференции в казанском отеле «Ногай» глава татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» и кандидат в депутаты Госсовета РТ шестого созыва Рушания Бильгильдеева. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Обыск как политоружие
О ходе расследования своего уголовного дела, возбужденного по подозрению в мошенничестве на 30 млн рублей, говорила сегодня на предвыборной пресс-конференции лидер регионального отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева.
Лидера партии подозревают в мошенничестве на 30 млн рублей: по версии следствия, Бильгильдеева через учрежденное ею агентство недвижимости «Пассаж» продавала участки в коттеджных поселках Восточное Державино (Лаишевский район), Радужном и Студенцы (Верхнеуслонский район), обещая обеспечить их коммуникациями, однако покупатели не получили ни газа, ни электричества, ни воды.
Бильгильдеева заявила, что уголовное дело на нее возбудили исключительно, чтобы оказать политическое давление:
— Все прошлое лето я сама лично стояла на пикетах и собирала подписи против так называемой пенсионной реформы… Мы собрали за короткий период где-то 40 тысяч подписей, и 2 сентября я еду в Москву, везу эти коробки, передаю их на митинге, говорю, что жители Татарстана против, и мне звонит мама: «Пришли с обыском»… За этот период меня три раза пытались изолировать от общества, чтобы я не могла руководить региональным отделением. Это дело только политическое! Агентство недвижимости никогда не было девелоперской компанией, ему никогда не принадлежали земельные участки, оно по договорам выполняло обязательства по поиску клиентов и привлечению инвестиций в инженерные сети. С 2012 года оно успешно работало… Более тысячи клиентов приобрели через него недвижимость и земельные участки и счастливо живут за городом. Просто кризис, который наступил в России, когда рубль рухнул в 2014 году, первым делом ударил по недвижимости. Малый бизнес сворачивался, и я тоже попала под этот замес. Но мы не прекращали работать.
Обвинение в мошенничестве, по словам Бильгильдеевой, ей так и не предъявили. Журналистам, приглашенным на пресс-конференцию, она заявила, что всюду носит с собой «тревожный чемоданчик с лекарствами и всем необходимым» — на случай ареста, и продемонстрировала маленький металлический несессер с кокетливой розовой внутренней обивкой. По окончании пресс-конференции «чемоданчик» вынесла помощница кандидата в депутаты и передала его охраннику, который спрятал «все необходимое» в свой рюкзак.
«Дело развалится!»
В разговоре с корреспондентом «Реального времени» по окончании пресс-конференции лидер эсеров уточнила, что в Студенцах пробурена скважина для обеспечения поселка водой, сейчас выполняется ее обвязка, в течение недели планируется провести опрессовку, а потом «параллельно будут прокладываться водопровод и оформляться документы на скважину». Также, по словам Бильгильдеевой, проложен 1 километр газопровода, но необходимо проложить еще более 2 км, и сейчас она находится в поиске инвесторов.
— А на какой стадии находится следствие? — поинтересовалась корреспондент.
— Они ищут новых заявителей (пострадавших, которые готовы написать заявления, — прим. ред.). Не будет уголовного дела, оно развалится. Я в соцсетях размещаю информацию, как идет строительство, это не мои финансовые обязательства, но я хочу людям помочь, и мне помогают мои однопартийцы. Мы хотим завершить эти проекты, чтобы этот предмет давления больше не возникал.
Бильгильдеева объявила, что подготовила письма на имя руководителя УВД Казани, начальника службы безопасности, прокурора РТ:
— Я остерегаюсь новых провокаций, могут найти новый повод, чтобы изолировать меня… Я хочу предупредить правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность — свою и своей семьи. Перед моим выдвижением (в кандидаты в депутаты Госсовета, — прим. ред.) были попытки!
Просят 10, рассчитывают на пять
Справедливороссы намерены разыграть на выборах в Госсовет РТ все «козырные карты» оппозиции. К примеру, «оживить», казалось бы, уже завершенный спор о праве изучать (не изучать) родной (неродной) татарский язык.
Рушания Бильгильдеева заявила, что «бездумная отмена обязательного изучения татарского языка в Татарстане может повлечь и отмену обязательного русского». Признав, что преподавание велось на низком уровне, она, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», заявила, что начинать надо с качественной подготовки преподавателей и разработки новой программы, которая прежде была «очень усложнена». Однако потом заметила, что «обязаловка» была отменена как раз тогда, когда хорошие учителя татарского в татарстанских школах уже стали появляться.
Недавний член партии и кандидат в депутаты Юлия Файзрахманова сообщила о деятельности регионального отделения «Справедливой России», направленной на защиту экологии, — напомнила о протестах против строительства мусоросжигательного завода в Осиново, защите от застройки зеленой зоны в пойме Казанки на улице Гаврилова и переселении зеленодольских аварийщиков.
А Ильнар Сираев сообщил о планах существенно расширить льготы для татарстанцев, проживающих в районах Татарстана, где расположены экологически вредные производства — Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и Менделеевске. Как выяснилось, «Справедливая Россия» хочет ввести для их жителей возмещение затрат на медицинское обслуживание, льготы на проезд в курортные зоны, организовать для всех школьников «качественное и бесплатное питание» и путевки в российские санатории за счет республиканского бюджета, ввести 50–процентную льготу на оплату ЖКУ, компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды в случае аварийных выбросов в атмосферу, установить повышенные коэффициенты ко всем пенсиям и к зарплате сотрудников муниципальных бюджетных предприятий и учреждений. А чтобы в бюджете на это появились деньги, он предложил многократно увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды.
На вопрос, на какое количество мест в новом составе парламента республики рассчитывают справроссы, Рушания Бильгильдеева ответила: не менее чем на 5 процентов — при поставленной руководством партии цели в 10 процентов.
Делить эти места между кандидатами будут по принципу «за кого больше народа проголосовало».
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