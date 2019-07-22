Рушания Бильгильдеева и политбонусы из уголовного дела

Чтобы пройти в Госсовет, глава татарстанских эсеров спешно прокладывает в поселках сети, которые стали предметом судебного разбирательства

Фото: Роман Хасаев

Об уголовном преследовании как методе давления на политиков, родном татарском языке и планах по распределению депутатских мандатов говорила сегодня на пресс-конференции в казанском отеле «Ногай» глава татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» и кандидат в депутаты Госсовета РТ шестого созыва Рушания Бильгильдеева. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Обыск как политоружие



О ходе расследования своего уголовного дела, возбужденного по подозрению в мошенничестве на 30 млн рублей, говорила сегодня на предвыборной пресс-конференции лидер регионального отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева.

Лидера партии подозревают в мошенничестве на 30 млн рублей: по версии следствия, Бильгильдеева через учрежденное ею агентство недвижимости «Пассаж» продавала участки в коттеджных поселках Восточное Державино (Лаишевский район), Радужном и Студенцы (Верхнеуслонский район), обещая обеспечить их коммуникациями, однако покупатели не получили ни газа, ни электричества, ни воды.

Бильгильдеева заявила, что уголовное дело на нее возбудили исключительно, чтобы оказать политическое давление:

— Все прошлое лето я сама лично стояла на пикетах и собирала подписи против так называемой пенсионной реформы… Мы собрали за короткий период где-то 40 тысяч подписей, и 2 сентября я еду в Москву, везу эти коробки, передаю их на митинге, говорю, что жители Татарстана против, и мне звонит мама: «Пришли с обыском»… За этот период меня три раза пытались изолировать от общества, чтобы я не могла руководить региональным отделением. Это дело только политическое! Агентство недвижимости никогда не было девелоперской компанией, ему никогда не принадлежали земельные участки, оно по договорам выполняло обязательства по поиску клиентов и привлечению инвестиций в инженерные сети. С 2012 года оно успешно работало… Более тысячи клиентов приобрели через него недвижимость и земельные участки и счастливо живут за городом. Просто кризис, который наступил в России, когда рубль рухнул в 2014 году, первым делом ударил по недвижимости. Малый бизнес сворачивался, и я тоже попала под этот замес. Но мы не прекращали работать.

По версии следствия, Бильгильдеева продавала участки в коттеджных поселках Восточное Державино, Радужном и Студенцы, обещая обеспечить их коммуникациями, однако покупатели не получили ни газа, ни электричества, ни воды. Фото multilisting.su

Обвинение в мошенничестве, по словам Бильгильдеевой, ей так и не предъявили. Журналистам, приглашенным на пресс-конференцию, она заявила, что всюду носит с собой «тревожный чемоданчик с лекарствами и всем необходимым» — на случай ареста, и продемонстрировала маленький металлический несессер с кокетливой розовой внутренней обивкой. По окончании пресс-конференции «чемоданчик» вынесла помощница кандидата в депутаты и передала его охраннику, который спрятал «все необходимое» в свой рюкзак.

«Дело развалится!»

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» по окончании пресс-конференции лидер эсеров уточнила, что в Студенцах пробурена скважина для обеспечения поселка водой, сейчас выполняется ее обвязка, в течение недели планируется провести опрессовку, а потом «параллельно будут прокладываться водопровод и оформляться документы на скважину». Также, по словам Бильгильдеевой, проложен 1 километр газопровода, но необходимо проложить еще более 2 км, и сейчас она находится в поиске инвесторов.

— А на какой стадии находится следствие? — поинтересовалась корреспондент.

— Они ищут новых заявителей (пострадавших, которые готовы написать заявления, — прим. ред.). Не будет уголовного дела, оно развалится. Я в соцсетях размещаю информацию, как идет строительство, это не мои финансовые обязательства, но я хочу людям помочь, и мне помогают мои однопартийцы. Мы хотим завершить эти проекты, чтобы этот предмет давления больше не возникал.

Рушания Бильгильдеева: «Не будет уголовного дела, оно развалится. Я в соцсетях размещаю информацию, как идет строительство, это не мои финансовые обязательства, но я хочу людям помочь, и мне помогают мои однопартийцы». Фото Инны Серовой

Бильгильдеева объявила, что подготовила письма на имя руководителя УВД Казани, начальника службы безопасности, прокурора РТ:

— Я остерегаюсь новых провокаций, могут найти новый повод, чтобы изолировать меня… Я хочу предупредить правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность — свою и своей семьи. Перед моим выдвижением (в кандидаты в депутаты Госсовета, — прим. ред.) были попытки!

Просят 10, рассчитывают на пять

Справедливороссы намерены разыграть на выборах в Госсовет РТ все «козырные карты» оппозиции. К примеру, «оживить», казалось бы, уже завершенный спор о праве изучать (не изучать) родной (неродной) татарский язык.

Рушания Бильгильдеева заявила, что «бездумная отмена обязательного изучения татарского языка в Татарстане может повлечь и отмену обязательного русского». Признав, что преподавание велось на низком уровне, она, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», заявила, что начинать надо с качественной подготовки преподавателей и разработки новой программы, которая прежде была «очень усложнена». Однако потом заметила, что «обязаловка» была отменена как раз тогда, когда хорошие учителя татарского в татарстанских школах уже стали появляться.

Недавний член партии и кандидат в депутаты Юлия Файзрахманова сообщила о деятельности регионального отделения «Справедливой России», направленной на защиту экологии, — напомнила о протестах против строительства мусоросжигательного завода в Осиново, защите от застройки зеленой зоны в пойме Казанки на улице Гаврилова и переселении зеленодольских аварийщиков.

Ильнар Сираев сообщил о планах существенно расширить льготы для татарстанцев, проживающих в районах Татарстана, где расположены экологически вредные производства — Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и Менделеевске. Фото Инны Серовой

А Ильнар Сираев сообщил о планах существенно расширить льготы для татарстанцев, проживающих в районах Татарстана, где расположены экологически вредные производства — Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и Менделеевске. Как выяснилось, «Справедливая Россия» хочет ввести для их жителей возмещение затрат на медицинское обслуживание, льготы на проезд в курортные зоны, организовать для всех школьников «качественное и бесплатное питание» и путевки в российские санатории за счет республиканского бюджета, ввести 50–процентную льготу на оплату ЖКУ, компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды в случае аварийных выбросов в атмосферу, установить повышенные коэффициенты ко всем пенсиям и к зарплате сотрудников муниципальных бюджетных предприятий и учреждений. А чтобы в бюджете на это появились деньги, он предложил многократно увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды.

На вопрос, на какое количество мест в новом составе парламента республики рассчитывают справроссы, Рушания Бильгильдеева ответила: не менее чем на 5 процентов — при поставленной руководством партии цели в 10 процентов.

Делить эти места между кандидатами будут по принципу «за кого больше народа проголосовало».