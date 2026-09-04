В Москве арестован новый фигурант ОПС Finiko — бизнесмен Тухватуллин

На протяжении шести лет следствия он не предпринимал никаких попыток скрыться

Фото: Олег Тихонов

Под стражу сроком на два месяца заключен выходец из Альметьевска, бизнесмен и дизайнер Азат Тухватуллин. Такое решение 1 сентября вынес Мещанский райсуд Москвы. Информация об этом содержится в базе суда.

С ходатайством на арест обратились сотрудники следственного департамента МВД РФ, которые ранее при поддержке экономической полиции задержали Тухватуллина в Татарстане. Претензии к нему возникли в ходе расследования выделенного дела ОПС Finiko — в отношении беглых сооснователей «проекта автоматической генерации прибыли» и большого круга потерпевших по всей стране. Поскольку в Вахитовский райсуд Казани на рассмотрение было направлено дело лишь об обмане 160 потерпевших по обвинению 10 причастных к работе платформы во главе с Кириллом Дорониным.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как отмечают источники «Реального времени», претензии к Тухватуллину могли возникнуть на фоне новых показаний, к примеру, со стороны депортированных в РФ Марата и Эдварда Сабировых. Обоих ранее заочно привлекли в качестве создателей ОПС. Такое же обвинение могут предъявить и Тухватуллину.

В Татарстане он во многом известен как партнер бывшего министра связи РФ и РТ Николая Никифорова и разработчик проекта застройки Иннополиса.