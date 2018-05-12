Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна
Общая информация
Директор ООО «Инновационно-образовательный центр «Эврика»
Образование:
Казанский государственный педагогический институт, историко-филологический факультет (специальность «учитель истории и обществознания»)
Трудовая деятельность:
С1985-2001 гг. – заместитель директора по воспитательной работе, средняя общеобразовательная школа №114 Приволжского района г.Казани;
2001-2004 гг. – директор Центра детского творчества «Олимп» Приволжского района г.Казани;
2004-2008 гг. – исполнительный директор, Благотворительный фонд Хайруллина;
2003-2007 гг. – помощник депутата ГД ФС РФ, аппарат администрации г.Казани (по совместительству);
2008-2011 гг. – старший преподаватель Института развития образования РТ;
2010-2015 гг. – директор ООО «Агентство недвижимости «Пассаж»;
2015 -2017 гг. – председатель Правления Татарстанской Региональной общественнаой организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ»
с 1 октября 2017 года Директор ООО «Инновационно-образовательный центр «Эврика»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.12
- Телефон: (843) 200-99-49
- Email: spravedlivo116@mail.ru
- Сайт: www.tatarstan.spravedlivo.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018