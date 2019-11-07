«Шесть дней требовали показаний по взяткам»: в Казани задержали второго госрегистратора Росреестра

По версии силовиков, замначальника отдела Управления Росреестра по РТ получила почти миллион на «решение вопросов» граждан

Два раза освобождали, но тут же задерживали по новому делу замначальника отдела Управления Росреестра по РТ Светлану Рахматуллину. В полицейском изоляторе Казани она провела почти шесть суток, пока в Советский райсуд Казани не поступило ходатайство на арест. Рахматуллина стала новой фигуранткой уголовного «дела БТИ и Росреестра». Ее подозревают в посредничествах взяткам и мошенничестве. По данным «Реального времени», в деле фигурируют суммы от 130 до 700 тысяч рублей.

Дело под миллион



38-летнюю замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светлану Рахматуллину задержали 30 октября. В ее действиях сотрудники Следкома по РТ усмотрели мошенничество с получением денег от граждан «по вопросам регистрации земельных участков» в 2015—2017 годах.

Рахматуллина вину отрицала, спустя 48 часов получила уведомление об освобождении и тут же была задержана — уже по делу о посредничестве взяточничеству. История с освобождением и задержанием повторилась и 3 ноября, по новому эпизоду коррупционного посредничества.

«Специально шесть дней держали за решеткой и требовали показаний по взяткам против ее начальницы», — поделился с «Реальным временем» осведомленный о ходе расследования источник.

Подобную тактику силовики ранее применяли в отношении ВИП-фигурантов — бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова (позже реабилитированного) и бывшего замглавы Зеленодольского района Фоата Шамсиева — правда, их задерживали повторно уже после отказа суда избирать меру пресечения.

В действиях Рахматуллиной сотрудники Следкома по РТ усмотрели мошенничество с получением денег от граждан «по вопросам регистрации земельных участков» в 2015—2017 годах. Фото Ирины Плотниковой

В деле госрегистратора, по данным источника «Реального времени», фигурируют три суммы — 130, 150 и 700 тысяч рублей, ей предъявлены обвинения в двух посредничествах взяткам, совершенных группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере (п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а также в хищении средств в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В пресс-службе Следкома по РТ комментировать дело Рахматуллиной в таких деталях не стали.

Рахматуллину защищают два адвоката

Вину по трем эпизодам Светлана Рахматуллина тоже не признала. И 5 ноября под вечер ее доставили в Советский райсуд Казани уже в ранге обвиняемой.

Замруководителя второго отдела Следкома по РТ подполковник Елена Ахметзянова просила арестовать Светлану Рахматуллину. Она объяснила, что эту сотрудницу Росреестра считают причастной к группе обвиняемых в хищении муниципальной собственности, в состав группы следствие включило и заместителя главного госрегистратора Татарстана Аду Зайдуллину.

Представитель прокуратуры ходатайство поддержал. Рахматуллина и два ее адвоката просили отказать, настаивая на непричастности к преступлению. По данным «Реального времени», одним из аргументов защиты стал факт совпадения периода инкриминируемых деяний с декретным отпуском Рахматуллиной. Кроме того, у самой Рахматуллиной полномочий по государственной регистрации нет.

В итоге суд принял решение — отказать в заключении под стражу и избрать обвиняемой домашний арест до 18 декабря. Напомним, схожее решение Советский райсуд Казани вынес по ходатайству об аресте замруководителя Управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной. Причем на том заседании суда следователь заявляла — в кабинете Зайдуллиной при обыске «изъяты предметы, свидетельствующие о получении взяток».

Схожее решение Советский райсуд Казани вынес по ходатайству об аресте замруководителя Управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной. Фото Ирины Плотниковой

На тот момент Зайдуллину обвиняли только в мошенничестве и подстрекательствах подчиненного к превышению должностных полномочий. На заседании по аресту в качестве этого подчиненного называли экс-регистратора Шпагонова, зарегистрировавшего без надлежащей проверки участки на улицах Лесопарковой и Плужной.

По версии следствия, заместитель главного пристава РТ входила в состав преступной группы, что с мая 2013 года по май 2017 года занималась хищением объектов муниципальной недвижимости. Так, еще до обвинений Светланы Рахматуллиной в посредничестве коррупции в деле фигурировали факты получения двух взяток по 40 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги получала юрисконсульт АО «БТИ РТ» Мария Чинахова — за внесение в инвентарное дело фиктивных документов, по которым позже было зарегистрировано право собственности.

10 фигурантов «дела БТИ и Росреестра»

Напомним, в «деле БТИ и Росреестра» уже 11 эпизодов мошенничества и покушения на таковое с ущербом свыше 10 млн рублей. К ответственности привлекаются:

бывший техник АО «Бюро технической инвентаризации РТ», она же директор и учредитель риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова;

председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин и его супруга Татьяна;

ведущий юрисконсульт БТИ РТ Мария Чинахова;



замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаил Мартыненко;

осужденный по делу «Казаевских» Сергей Бикбулатов;

безработная Лариса Васильева;

в розыске подозреваемый Наиль Насыбуллин, экс-директор развлекательного заведения «Казанова» в ТРК «Корстон»;

замруководителя управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина;

замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина.

Большая часть фигурантов дела сейчас находится под домашним арестом. Многие уже признали вину. Зайдуллина и Рахматуллина настаивают на своей непричастности. Более того, по мнению защиты, следствием не дана оценка действиям другого сотрудника Росреестра, который узаконил две сделки с недвижимостью без проверки правоустанавливающих документов.

По мнению защиты, следствием не дана оценка действиям другого сотрудника Росреестра. Фото Ирины Плотниковой

«Сегодня обратимся с заявлением в Следственный комитет о привлечении Шпагонова к уголовной ответственности», — сообщил «Реальному времени» Игорь Гатауллин, адвокат Ады Зайдуллиной.