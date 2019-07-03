Злоупотребления банкира Мусина тянут на 53 миллиарда?

10 фактов о деле экс-главы «Татфондбанка» на старте судебного процесса

Фото: Михаил Козловский

Хищений в прогоревшем «Татфондбанке» не было, всему виной — высокорискованное ведение бизнеса. Таким выводом завершилось двухгодичное расследование уголовного дела экс-главы банка и экс-министра финансов Татарстана Роберта Мусина. На финише Следком предъявил банкиру обвинение по шести эпизодам злоупотреблений, АСВ — гражданский иск на 49 млрд рублей, а сам Мусин отказался от полного признания незаконности своих действий и поставил рекорд скорочтения материалов своего дела. 10 фактов о деле экс-главы ТФБ — в материале «Реального времени».

1. Полтысячи томов — за месяц



Окончательное обвинение Роберту Мусину предъявляли дважды — в январе 2018-го и в мае 2019-го. Поначалу следователи планировали направить в суд дело по четырем эпизодам злоупотреблений на 25 млрд рублей — бывший предправления «Татфондбанка» признавал вину, был согласен на особый порядок, вот только с чтением 120 томов по этому делу не управился и за год домашнего ареста.

Следствие трижды пыталось установить банкиру предельный срок ознакомления, обвиняя его в умышленном затягивании. В последний раз райсуд согласился ограничить Мусина, но в апелляции это решение не устояло.

За время чтений следственная группа по делу ТФБ завершила расследование по оставшимся эпизодам. Чтобы не направлять в суд два дела по одному фигуранту и не нарушать его права, их соединили, переформатировали обвинение и предъявили его Мусину 6 мая. Далее потерпевших и обвиняемого начали знакомить с материалами дела — теперь уже в 513 томах. На сей раз Мусин с адвокатом поставили рекорд, и уже через месяц уголовное дело поступило в прокуратуру Татарстана для утверждения обвинительного заключения. Возможно, на скорость чтения повлиял постановленный в особом порядке приговор экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой, признавшей вину в злоупотреблениях на 2,85 млрд рублей и получившей 3 года и 1 месяц колонии общего режима.

С чтением 120 томов по делу Мусин не управился и за год домашнего ареста. Фото Ирины Плотниковой

2. Ущерб вырос до 53 млрд рублей

В новом обвинении Мусину появились еще два эпизода злоупотребления полномочиями вопреки интересам возглавляемой им коммерческой организации с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Один затрагивает «фокусы» с залоговым имуществом крупных корпораций, другой — уплывший в офшор необеспеченный кредит. С учетом расследованных ранее четырех эпизодов по той же статье ущерб вырос вдвое — до 53 млрд рублей.

Эпизод 1. История получения кредита Банка России на 3,1 млрд рублей

Он был выдан ТФБ 28 сентября 2016 года уже под высоколиквидный актив — кредитные обязательства на 4 млрд рублей, которые, как полагают в Следкоме, на момент сделки казанскому банку уже не принадлежали. Когда ТФБ лопнул, ЦБ остался ни с чем.

Эпизод 2. Невозвращенные кредиты для ООО «Аида и Д» в 133 млн рублей и еще 3 млн рублей неоплаченных процентов

Кредитную линию «Аиде» в 2014 году в ТФБ открыли без залога и поручительства. Следствием установлено: со счета заемщика деньги сразу уходили в мусинскую «Новую нефтехимию» как платеж по договору о выпуске векселей и банку уже не возвращались. В марте 2017-го банкротом стала и «Аида», некогда учрежденная женой банкира и названная в честь его дочки.

Хищений в прогоревшем «Татфондбанке» не было, всему виной — высокорискованное ведение бизнеса. Таким выводом завершилось двухгодичное расследование уголовного дела Роберта Мусина. Фото Олега Тихонова

Эпизод 3. «Зачетная» передача прав требования по кредитам ТФБ на 2,7 млрд рублей

По версии следствия, эти права ТФБ передал «Московской инжиниринговой группе» (далее — МИГ) 13 декабря 2016 года в обмен на собственные облигации. В этот же день МИГ уступил «Бинбанку» права требовать деньги по данным кредитам в обмен на те же «фантики» — ведь облигации тонущего ТФБ с 8 декабря 2016 года не принимались к оплате в связи с наступлением технического дефолта банка. Так АСВ лишилось права требовать денег с ряда кредитовавшихся в ТФБ фирм, включая ООО «Сувар Девелопмент».

Эпизод 4. «DарМОвые» кредиты на 19,1 млрд рублей (с процентами в 0,6 млрд) 2013—2016 годов

Технически банкротом ОАО «DOMO» было признано после краха ТФБ. В Следкоме, опираясь на материалы уголовного дела, считают — именно этот проект наряду с другими утопил банк. Не просчитывали риски, не экономили на затратах, включая зарплату и рекламу, ведь 10 лет целая группа компаний получала фактически безвозвратные кредиты. С их помощью в короткий срок открыли и подмяли под себя 150 магазинов в 20 регионах, но до начала 2017-го под брендом DOMO доработали лишь девять торговых залов.

До начала 2017-го под брендом DOMO доработали лишь девять торговых залов. Фото Дамиры Хайрулиной

Эпизод 5. Залоговые «фокусы» на 27,5 млрд рублей

Эпизод объединил в себя выдачу кредитов «промусинским» компаниям на 7 млрд рублей под кратно превышающий рыночную цену залог. Чтобы создать иллюзию благополучия перед проверяющими из ЦБ, Мусин, по версии следствия, в апреле — мае 2016-го договорился о поручительстве с Госжилфондом РТ, Зеленодольским заводом им. Горького, ПСО «Казань» и Казанским хлебозаводом №3. Их имущество в 20,5 млрд рублей — ипотечные земли, права на депозиты, акции (в том числе «Ак Барс» Банка) — стало залогом по обязательствам «Траверз компани», «Ягодинской слободы», «ТДК-Актив», «Урмана» и др. Рейтинг их кредитов вырос, стоило лишь показать договоры о залогах, как кролика из шляпы. Когда банк рухнул, шляпа оказалась пустой.

Кредиты не возвращены, заемщики — банкроты. Имущество VIP-поручителей вывели из-под залога до 15 декабря 2016-го — если верить документам банка. Силовики считают, что сделки оформлялись задним числом, что повлекло ущерб финансово-кредитной системе страны и отдельным кредиторам. АСВ через арбитраж пытается вернуть залоги в конкурсную массу.

Эпизод 6. Уплывший в офшор кредит ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей

По версии следствия, целевой заем «на приобретение ценных бумаг» был выдан в 2013 году без обеспечения. А в результате через компанию «Траверз компани» и TFB Investment LTD (Республика Кипр) осел на счете BARG AG в швейцарском банке. Конечным бенефициаром двух зарубежных компаний является сам Мусин через своих близких. В Россию с этих сумм возвращались проценты по кредиту. Поэтому следствие квалифицировало действия банкира как злоупотребление полномочиями.

В ходе предварительного следствия было засвечено немало важных свидетелей по делу. В их числе — экс-председатель совета директоров ТФБ и экс-премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков

3. Среди VIP-свидетелей — два премьер-министра

В ходе предварительного следствия было засвечено немало важных свидетелей по делу. В их числе — экс-председатель совета директоров ТФБ и экс-премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, главы Минпромторга и Минфина республики Альберт Каримов и Радик Гайзатуллин и новый премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Также по делу допросили немало коллег Мусина по бизнесу и депутатскому корпусу, включая тех, что фигурируют в эпизоде с залогами — Равиль Зиганшин из ПСО «Казань» и Талгат Абдуллин, 20 лет руливший Госжилфондом РТ. Кто из «випов» получит повестки Фемиды — покажет время. Дело пока не поступило в Вахитовский суд Казани.

4. Отказ от обвинений в хищениях и «советского» эпизода

Всего по делу Мусина на счете BARG AG в Deutsche Bank (Suiss) Ltd (Цюрих, Швейцария) арестовали 48 млн швейцарских франков (3,1 млрд рублей — по курсу на 28.06.2019), в том числе выданных по кредитам «Полюс С» и «Грит Плюс» в Казани в 2012—2013 годах. Цепочка операций преследовала цель — сохранить активы независимо от скачков на валютном рынке, и значительная часть средств вернулась в Россию, установили следователи.

— Установлено, что Мусин действовал вопреки интересам банка, — сообщил «Реальному времени» руководитель следственной группы по делу ТФБ и четвертого отдела Следкома по РТ Станислав Столяров. — Было неумелое руководство и злоупотребление с выдачей необеспеченных кредитов. Деньги уходили в DOMO, «Спартак» — кредитовали бездумно, выполняя прямые указания Мусина. Это было высокорискованное и неправильное ведение бизнеса, проблемы нарастали как снежный ком.

По делу работали сотрудники ФСБ и МВД, а также 20 следователей регионального управления Следкома. «Во многом полученный результат — заслуга грамотного и профессионального оперативного сопровождения. Кроме того, дело было на контроле прокуратуры республики и центрального аппарата Следственного комитета», — отмечает Столяров.

На данный момент все уголовные дела по подозрению в мошенничестве переквалифицированы на злоупотребления, за исключением истории санации банка «Советский». Фото asninfo.ru

На данный момент все уголовные дела по подозрению в мошенничестве переквалифицированы на злоупотребления, за исключением истории санации банка «Советский». Ранее следствие полагало, что санатор-ТФБ «прихватизировал» и целевой кредит АСВ, и средства вкладчиков «Советского». В октябре 2016-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил взыскать эти 15,1 млрд рублей с ТФБ, однако позже кассация отменила это решение и указала — документам ответчика о досрочном возврате «советского» кредита не была дана оценка. Слушания стартовали в Питере повторно, но к тому моменту ТФБ потерял лицензию, и истцы-миноритарии «Советского» отказались от требований. АСВ же их просто не заявляло.

5. Преследование семи фигурантов прекращено

Как выяснило «Реальное время», Роберт Мусин остался единственным фигурантом уголовного дела «Татфондбанка». Из подозреваемых и обвиняемых за отсутствием состава преступления в свидетели перешли семеро:

Рамиль Насыров, бывший первый зампред ТФБ,

Андрей Мочалов и Денис Семенов, генеральный и финансовый директора стройфирмы «Сувар Девелопмент»,

Елена Леушина, экс-гендиректор «Ройял Тайм Групп»,

Рамиль Сафин, экс-гендиректор «Новой нефтехимии»,

г-н Андреас Одерматт, юрист, гражданин Швейцарии,

Рустэм Хадиуллин, старший вице-президент банка Lombard Odier (Швейцария), экс-замдиректора швейцарского отделения Deutsche Bank и бывший предправления «Ак Барс» Банка.

6. Банкир признал вину частично

Все шесть эпизодов обвинения экс-главы Татфондбанка относятся к категории тяжких преступлений, с максимальной ответственностью за каждое — 10 лет лишения свободы. Впрочем, часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) предусматривает и иные способы наказаний — штраф до 1 млн рублей либо принудительные работы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

В ходе предварительного следствия, Мусин отказался от прежнего признания вины в полном объеме. После предъявления нового обвинения он подтвердил лишь фактические обстоятельства дела, отрицая умышленный характер своих действий. Напротив, по версии защиты, банкир действовал в интересах ТФБ.

В ходе предварительного следствия, Мусин отказался от прежнего признания вины в полном объеме. Фото Ирины Плотниковой

7. Самолет улетел, имущество на 4 млрд — под арестом

В счет возможного погашения ущерба от действий банкира Мусина арестовано имущество на 4 млрд рублей с лишним. Тут и миллионы в швейцарском банке, и личная собственность банкира, его супруги и дочек на 321 млн рублей, а также недвижимость и доли в компаниях аффилированных лиц. Часть имущества одновременно арестована и в рамках арбитражных дел, участники которых отбивают свое разными способами. Достаточно вспомнить заявление строителя космодрома Равиля Зиганшина о подделке его подписи под договором между ТФБ и ПСО «Казань» (эпизод с залогами в уголовном деле, — прим. ред.) или брачный контракт четы Мусиных, заключенный после 20 лет брака.

Месяц назад Приволжский суд Казани отказался продлевать арест на «служебный» лайнер банкира Bombardier Challenger 850. Именно на нем глава ТФБ в 2015—2017 годах летал по стране и дальше — в Азербайджан, Грецию, Францию, Израиль и Британию. Полетам крылатого «арестанта» по России решение суда не мешало — лишь попыткам отчуждения этого имущества. Расследование подтвердило — самолетом владело «СП Фоника» с пропиской в Лихтенштейне, долей в ТФБ и тюменско-израильским бенефициаром — миллиардером Александром Забарским. Когда «Фоника» решением арбитража получила статус банкрота, конкурсный управляющий стал добиваться снятия запрета регистрационных действий и передачи Bombardier в конкурсную массу СП для реализации и расчета с кредиторами. Казанский суд пошел ему навстречу.

Месяц назад Приволжский суд Казани отказался продлевать арест на «служебный» лайнер банкира Bombardier Challenger 850. Фото airwar.ru

8. АСВ требует с Мусина 49 млрд

Статус потерпевших по уголовному делу получили не вкладчики-погорельцы, а две организации — Банк России и сам «Татфондбанк», интересы которого представляет Агентство по страхованию вкладов. При этом гражданский иск к обвиняемому подан лишь АСВ. С Роберта Мусина требуют возместить ущерб в 49 млрд рублей. Эта же госкорпорация, по данным «Реального времени», продолжает направлять силовикам новые заявления о сомнительных сделках в ТФБ.

9. Экс-подчиненных Мусина будут судить за «ТФБ Финанс»

На финишную прямую вышло расследование дела о массовой передаче средств вкладчиков в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ Финанс». В мошенничестве на сумму свыше 1 млрд рублей по-прежнему обвиняют двух экс-зампредов «Татфондбанка» — Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова, экс-директора «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина, а также Рустама Тимербаева и Илнара Абдульманова, совмещавших работу в инвестиционной компании и банке. Вину фигуранты не признают, их адвокаты неоднократно заявляли ходатайства о прекращении преследования либо переквалификации обвинения и прекращения дела за сроком давности.

10. На 700 дел — 122 обвинительных приговора

С 2004 года по заявлениям АСВ силовики возбудили около 700 уголовных дел в отношении собственников, руководителей и работников финансовых организаций. Ущерб от их действий составил свыше 1,2 трлн рублей. За 14 лет вынесено 122 обвинительных приговора. Эти цифры оглашались прошлой осенью на заседании Общественного совета при Агентстве.

Так, в Адыгее экс-председатель правления банка «Новация» Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротства. Вступившим в силу приговором Майкопского суда от 8.08.2018 установлено: к банкротству «Новацию» привели незаконные действия Мирошниченко по выдаче необеспеченных кредитов. Он единолично одобрил 30 кредитов фирмам-однодневкам на сумму свыше 1 млрд рублей. Вину банкир не признал.

С 2004 года по заявлениям АСВ силовики возбудили около 700 уголовных дел в отношении собственников, руководителей и работников финансовых организаций. Фото Максима Платонова

К 9 годам колонии приговорен экс-директор «Новокузнецкого муниципального банка» Александр Павлов. В 2012—2013 годах он выступил гарантом по кредитам стройфирмы своего отца, а когда стройфирма перестала выполнять обязательства, непогашенные 3 млрд рублей просто списали со счетов банка. Еще 1 млрд рублей вкладчиков, как установлено судом, были переведены Павловым и его подчиненной на счета аффилированных фирм. В августе 2018-го экс-директора банка признали виновным в растрате и злоупотреблениях полномочиями на 4 млрд рублей, в феврале 2019-го добавили к назначенному сроку еще 10 месяцев по новому эпизоду злоупотреблений. Однако в апелляции второй приговор был отменен.

— В законе о банковской деятельности четко написано: как только единоличный исполнительный орган банка, иначе говоря, председатель правления, осознал, что у банка есть сложности, он должен взять лист бумаги и проинформировать акционеров, — так в 2014-м отвечал гендиректор АСВ Юрий Исаев на вопрос «Коммерсанта» об идеальном банкире в проблемной ситуации. — За всю мою практику таких заявлений я видел всего три. Обычно акционер говорит своему наемному менеджеру: не переживай, денег дам, когда будет нужно, а пока вот еще разок прокредитуй мою компанию. <...> А напишешь бумагу, нам придется с тобой расстаться.