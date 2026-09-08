СМИ: из музея Ренуара во Франции двое лиц украли четыре картины

Грабители вырезали изображение из рам

Фото: Артем Дергунов

В коммуне Кань-сюр-Мер, расположенной недалеко от Ниццы на юге Франции, произошло ограбление музея работ французского импрессиониста Огюста Ренуара. По данным телеканала TF1, неизвестные злоумышленники проникли в музей ранним утром во вторник. Сигнализация сработала около 06:00 по местному времени (07:00 мск), и полиция была уведомлена о происшествии.

Службы правопорядка исследуют записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как двое грабителей вырезали картины из рам. Предположительно, похищены четыре картины, однако их названия пока не раскрыты.

В последние годы французские музеи подвергались нескольким крупным ограблениям. Например, в октябре 2025 года были похищены ювелирные украшения из Лувра, а вскоре после этого произошло ограбление музея «Дом просвещения Дени Дидро» в Лангре, где также были украдены коллекция золотых и серебряных монет. В связи с подобными инцидентами министерство внутренних дел Франции приняло решение о повышении мер безопасности в музеях и на объектах культурного наследия.

Для справки: по данным портала artpostergallery от 2016 года, одна из картин («Бал в Монмартре») Пьера-Огюста Ренуара на момент продажи была самой дорогой картиной из когда-либо продававшихся — ее продали неизвестному покупателю за $122,8 миллионов.

Никита Егоров