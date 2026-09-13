Мэр Нижнекамска встретился с жителями пострадавшего дома и посетил НЦРМБ

Пострадавшие получают медпомощь амбулаторно, они чувствуют себя лучше

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев встретился с жителями пострадавшего дома. На данный момент они находятся в пункте временного размещения в ближайшей школе, где их обеспечили питанием. Специалисты еще фиксируют все обращения, сообщил глава города в соцсетях.

— Спасибо жильцам за оперативную реакцию. Благодаря тому, что многие из них в первые минуты сирены спустились в укрытие, удалось избежать большого количества пострадавших. Это самое главное, — написал он в посте.

Беляев подчеркнул, что в доме пока находиться нельзя. Специалисты сейчас проводят обследование здания, проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций, чтобы оценить характер и степень повреждений.

Также мэр Нижнекамска заехал в НЦРМБ, где сейчас лечатся трое пострадавших. По его словам, медики внимательно наблюдают за состоянием каждого и оказывают всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие получают медпомощь амбулаторно, они чувствуют себя лучше.

— Постоянно держу ситуацию на контроле и оперативно получаю всю информацию о состоянии людей, — доложил Беляев.

Никита Егоров