Суд Нижнекамска перевел дело о пытках в полиции в закрытый режим

Нижнекамский горсуд решил рассматривать уголовное дело о пытках в отделе полиции в закрытом режиме. Таким образом суд удовлетворил прошение защиты обвиняемых.

Решение принято, поскольку «суд не исключает, что подсудимые могут заявить о штатных негласных сотрудниках и огласить данные об агентах МВД РФ», передает пресс-служба правозащитной организации «Зона права».

Правозащитники подчеркивают, что на проведении открытого процесса настаивали четверо потерпевших, в том числе мать погибшего Ильназа Пиркина. К тому же сами обвиняемые не собирались разглашать никаких тайных сведений на процессе.