«Хотел, чтобы его застрелили»: к визиту Путина «любимец учителей» поставил гимназию на уши

По одной из версий, казанский гимназист взял класс в заложники, желая уйти из жизни

Фото: Ирина Плотникова

Настоящий детектив разыгрался в день визита Путина в элитной казанской гимназии №7. На урок русского языка 17-летний ученик пришел с оружием и запасом провианта, наставил пистолет на учителя и одноклассников и потребовал вызвать полицию. Был обезврежен силами учителей и школьников. В данный момент дома у антигероя проводится обыск, его друзей и знакомых допрашивают следователи, передает журналист «Реального времени». Мать мальчишки работает в Москве.



От ограбления до стрельбы



«В школе была драка. Первый этаж и выходы оцеплены, старшеклассников не выпускают», — уверенно говорит дед ученицы второго класса, усаживая внучку в автомобиль. «Ограбление, говорят», — делится с «Реальным временем» юная воспитанница музыкальной школы, что соседствует с гимназией №7. Осведомленнее других две пятиклассницы, лично знакомые с виновником переполоха.

— У нас мальчик из 10 «б» класса пришел с пистолетом и ножом. И выстрелил в учительницу русского языка, но промазал. Зачем — не знаем, — дружно рассказывают девчонки.

Забегая вперед — гуляющий по школе слух о стрельбе официально никто не подтверждает. Администрация учебного заведения всеми силами пытается преуменьшить масштаб ЧП: мол, захвата заложников не было, а «золото-мальчик» по глупости «пытался произвести впечатление на девочек».

Посторонних на территорию гимназии не пускают. У входов дежурят сотрудники полиции, впрочем, при желании этот барьер преодолеть несложно — документов не проверяют, верят на слово. Примечательно, что полиция дежурила на дорогах и на подъездах к школе. Правда, эти посты были выставлены в ожидании визита в Казань президента страны.

Посторонних на территорию гимназии не пускают. У входов дежурят сотрудники полиции, впрочем, при желании этот барьер преодолеть несложно — документов не проверяют, верят на слово

Халатность охраны и попытка скрыть ЧП

До сегодняшнего дня элитную гимназию охранял ЧОП «Каре». И несмотря на рамку металлоискателя, проморгал пронос холодного и пневматического оружия. В результате десятиклассник Ильгизар (имя изменено, — прим. ред.) заявился на урок русского языка с пистолетом и ножом. По данным Следкома, он «сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение». Никаких требований не выдвигал, уточняют в МВД.

Источники «Реального времени» утверждают: несколько дней назад мальчишка пережил личную трагедию — расстался с девушкой и якобы задумался о суициде. А потом решил, что девушке будет больнее, если его убьют. «Он хотел, чтобы его застрелили при задержании», — поделился версией ЧП один из знакомых с ситуацией представителей силового блока.

Со слов одноклассников Ильгизара, он опоздал на урок и в ответ на слова учителя: «Проходи, садись» — достал пистолет. «Он сказал ей отойти в конец класса и сказал нам: «Вызывайте полицию. Теперь вы никуда не уйдете». А потом уселся за стол учителя и достал свои шоколадки и воду», — рассказала одна из «заложниц» журналисту «РВ». Одноклассники были в шоке. Такого от спокойного парня, который и в драках-то не замечен, не ожидал никто.

На момент «захвата» в классе находились 24 человека. Через некоторое время Ильгизар милостиво разрешил нескольким девчонкам покинуть класс, те кинулись на помощь к педагогам. А парень положил пистолет на стол и достал нож. Стал ждать силовиков. Но в класс вместо наряда ОМОНа заявились директор и учитель ОБЖ. Стали уговаривать отдать оружие, а в какой-то момент применили силу — говорят, скрутить Ильгизара помогли и его одноклассники. Тут и полиция добралась до места.

Примечательно, что сигнал в правоохранительные органы поступил не от администрации учебного заведения. В МВД информация поступила из службы «112», куда обратились родители одной из «заложниц». В 10.54 они сообщили об удержании учеников их вооруженным сверстником.



Сигнал в правоохранительные органы поступил не от администрации учебного заведения. В МВД информация поступила из службы «112», куда обратились родители одной из «заложниц»

В ЧОП «Каре» историю пока не комментируют. Правоохранители не исключают, что по итогам проверки к ответственности привлекут представителей охраны и персонала учебного заведения.

Поговорить с журналистом гимназисту не дали

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сразу после задержания подозреваемый подросток был доставлен в отдел полиции «Савиново». Туда же для проведения допроса прибыли педагог, психолог и законный представитель подозреваемого — его отец. По данным «РВ», мать Ильгизара давно работает в Москве и дома бывает редко, отец занимается программным обеспечением в одном из казанских банков и воспитанием двух (!) сыновей. У Ильгизара есть младший брат.

Все опрошенные нашим журналистом собеседники характеризуют «захватчика» и его семью только с лучшей стороны.

— Он добрый, общительный. Я вообще не могу представить его с оружием. Никогда агрессии не проявлял, — говорит Тимур, учившийся вместе с Ильгизаром до 10-го класса.

— Мальчишка — гений и любимец учителей. Из очень интеллигентной семьи. Учился он отлично — те, кто учится плохо, в 10-й класс в этой гимназии не попадают, — поделился с «Реальным временем» знакомый семьи Ильгизара.

Комментировать свои действия на уроке Ильгизар не стал — по совету оперов и отца. Тот накрыл лицо сына курткой

Примерно в 15 часов допрос был закончен и парня с отцом в сопровождении оперативников и педагога повезли домой — для проведения обыска. На выходе из отдела семью встретил журналист «Реального времени». Высокий парень в костюме держался нервно, его лицо было расцарапано — по словам родни, это не следы насилия, а аллергия.

Комментировать свои действия на уроке Ильгизар не стал — по совету оперов и отца. Тот накрыл лицо сына курткой, а сам прикрылся от фотокамеры портфелем.

Пока шел обыск дома у подозреваемого, его одноклассников допрашивали в школе. Отпустили ближе к вечеру с инструкцией: «Не болтать». Ну а задержанного после обыска вернули в отдел. Вопрос об избрании меры пресечения на данный момент открыт.

Невыученные уроки «колумбайнеров»

Зимой 2017 года на уроке в нижнекамской школе №1 был смертельно ранен 15-летний Айрат Е. Его одноклассник принес в школу огнестрельную игрушку и «думал, что пистолет не заряжен». Пуля попала Айрату в глаз. Врачи его не спали. В апреле мать погибшего известила общественность: Следком закрыл это уголовное дело, хотя и выявил попытку скрыть обстоятельства ЧП со стороны администрации школы.

В том же Нижнекамске в апреле 2018 года нетрезвый мужчина с ножом смог пройти в школу с запасного выхода, когда его развернули на проходной. Вмешательство физрука помогло обезопасить детей — агрессор переключился на взрослого и бегал по территории с ножом за ним. Пока не прибыла полиция.

В апреле 2018 года в Стерлитамаке 17-летний школьник ранил ножом учительницу и одну из школьниц, а затем поджег класс и попытался перерезать себе горло. В апреле 2019-го по результатам расследования был поставлен вопрос о направлении «колумбайнера» на принудительное лечение.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении двух и более лиц)

Крупнейшая в новейшей истории Европы трагедия в учебном заведении произошла в октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже — последователь опасного движения «Колумбайн» Владислав Росляков расстрелял два десятка человек и застрелился. По стране прошли массовые проверки безопасности учебных заведений. Сегодняшний день показал — кровавые уроки в Казани не усвоены. «Обычным разгильдяйством» назвал этот инцидент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, поручив проверить все школы в стране на предмет безопасности.