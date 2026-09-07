В восьми городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Жителей просят принять меры безопасности
В восьми городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА действует на города Чистополь, Заинск, Альметьевск, Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны, Бугульму и Лениногорск.
МЧС просит жителей принять необходимые меры безопасности и пройти в укрытия. Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу вслед за казанским.
Напомним, на всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности.
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