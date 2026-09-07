Над Татарстаном и другими регионами России сбили 306 беспилотников

Минобороны отчиталось о ночной работе ПВО. В сводке ведомства не указано количество сбитых БПЛА по каждому региону

Над Татарстаном и другими регионами России сбили 306 беспилотников. Об этом сообщается в ночной сводке Минобороны РФ.

Ведомство не указывает количество сбитых БПЛА отдельно по каждому региону.

Так, с 20.00 мск 6 сентября до 8.00 мск 7 сентября вражеские беспилотники уничтожены над территорией Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на Нижнекамский район.

В ночные часы на всей территории Татарстана действовал режим беспилотной опасности. В восьми городах Закамья объявляли угрозу атаки вражеских БПЛА, включались сирены воздушной тревоги. Также на несколько часов временно останавливали свою работу все три татарстанских аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Сейчас все ограничения в республике сняты.

Зульфат Шафигуллин