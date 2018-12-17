Дело «Адмирала»: как Следком «доказал» невиновность управленца Семина

Защита засветила казус Андрушкевича и массовую подделку подписей Алпаровой ее подчиненными

Фото: Ирина Плотникова

Что «хорошо» для подсудимой Жанны Алпаровой, почему подчиненные подделывали ее подписи и кто ночевал в отделе приставов после пожара в ТД «Адмирал»? Неформальные подробности работы УФССП вскрылись на судебном допросе в Казани. В адрес Следкома по РТ прозвучало обвинение в умышленном сокрытии фактов отсутствия скрытой реконструкции и сноса несущих конструкций в здании ТЦ до пожара. Основанием для подобного утверждения защиты стало постановление самого Следкома, передает журналист «Реального времени».

«Неправильный» налог и непрочный бетон



Судебный процесс о трагедии, которая в марте 2015 года унесла 19 жизней, перешел к стадии представления доказательств защиты. Напомним, в преступлениях обвиняют 12 человек — пятерых рабочих, трех руководителей фирмы-арендатора ООО «Заря», двух приставов, специалиста Госстройнадзора и гендиректора компании собственника-здания ЗАО «УК «АС Менеджмент». Второй год заседания суда идут в самом большом среди федеральных судов Казани зале — в здании Московского райсуда. Председательствует на процессе судья Кировского суда Феликс Сабитов.

На заседании в пятницу 14 декабря первым слово предоставили Марату Хусаенову, адвокату директора «Зари» Гусейна Гахраманова. По его ходатайству суд приобщил к материалам дела рецензии специалистов-экспертов на три судебные экспертизы своих коллег — налоговую и строительно-технические. Первый рецензент пришел к выводу, что коллега Следкома верно определил сумму неуплаченных «Зарей» в 2013—2014 годах НДС и налога на прибыль, но почему-то не указал, что при упрощенной системе налогообложения эти налоги не платят.

А именно «упрощенку» использовал арендатор ТД «Адмирал» вопреки требованию налоговой. Иначе говоря — платить-платил, но неправильно. И если вычесть неправильную выплату из начисленных к уплате НДС и налога на прибыль, останется доплатить только 946 101 рубль, сообщил со ссылкой на рецензента адвокат Хусаенов и озвучил вывод: «Из чего следует, что привлечение к ответственности [Гахраманова] по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) является неправомерным».

Второй год заседания суда идут в самом большом среди федеральных судов Казани зале — в здании Московского райсуда.



Другой эксперт провел независимое исследование по заказу защиты и установил, что причиной трагедии стала длительность пожара, которая превысила пределы огнестойкости здания. «Через полтора часа горения прочностные свойства бетона, несущих конструкций исчерпались, здание разрушилось, и в связи с этим была причинена смерть большому количеству потерпевших», — считает автор заключения, полагая неверным вывод коллеги о падении конструкций крыши, вследствие неправильного выполнения инженерных коммуникаций.

Гособвинитель Ольга Зарипова возражала против приобщения всех предлагаемых защитой рецензий на экспертизы, аргументируя, что данные специалисты не давали подписку об уголовной ответственности за свои действия.

Адвокат подсудимого: «Следователем намеренно искажены факты»

Сенсацией прозвучало выступление адвоката гендиректора УК «АСМ» Рушаны Камаловой. Она просила приобщить постановление Следкома по РТ от 20 сентября 2015 как доказательство невиновности Роберта Хайруллина. Тем документом бывший глава следственной группы по делу «Адмирала» и замруководителя первого отдела Следкома по РТ Алексей Андрушкевич прекратил уголовное преследование Галины Улановой, замначальника отдела кадастровой деятельности РГУП «БТИ» — за отсутствием состава преступления.

Между тем обвиняли Уланову наравне с Хайруллиным во внесении в 2009 году недостоверных сведений в кадастровый паспорт будущего рынка «Адмирал» — четыре производственных корпуса «Завода Серп и Молот» были проинвентаризированы как единый объект, площадь которого увеличилась на 159 «квадратов» после перепланировки со сносом ограждающих самонесущих конструкций (перегородок), а не после реконструкции. Позже объединенное здание было сдано в аренду и открылось в формате вещевого рынка. Хайруллина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, нарушении требований пожарной безопасности и подделке документа.

По словам адвоката, в случае Улановой Следком пришел к выводу — документ ею был составлен верно, а увеличение площади объекта произошло за счет — цитата из постановления следователя — «сноса ограждающих самонесущих конструкцию (перегородок) и включения ранее неучтенного, но существовавшего двухэтажного пристроя». В итоге за Улановой признали право на реабилитацию, а с Хайруллиным поступили иначе. «Следователем Андрушкевичем были намеренно искажены факты, и моему подзащитному вменено сокрытие реконструкции, которая якобы имела место», — сообщила суду Рушана Камалова.

Хайруллина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, нарушении требований пожарной безопасности и подделке документа. Фото Олега Тихонова



Защитник также просила огласить в суде показания реабилитированной Улановой и ее коллег — от техника-инвентаризатора до главного инженера РГУП «БТИ», которые на допросах в 2015-м подтверждали и целость объекта из четырех корпусов, и тот факт, что до 2012 года, соседствуя с будущим ТД «Адмирал», не наблюдали там никаких строительных работ. По зданию пристроя, которое следствие в одном случае считает новым, а в другом ранее существовавшим, защитой было инициировано независимое исследование в негосударственном «Институте судебных экспертиз и криминалистики», специалисты которого с визуальным осмотром на месте и изучением документов обозначили дату возведения пристроя 1980—1990 годами.

«Казусные» постановления Следкома в дело не пошли

Первыми о реконструкции на объекте в прокуратуру в 2013 году и позже заявляли сотрудники МЧС по Кировскому району Казани, ссылаясь на определение признаков реконструкции из письма Госстроя России образца 1994 года. Между тем указанное определение, как и само Пписьмо Госстроя еще в 2003 году было признано утратившим силу, заявила суду адвокат Рушана Камалова, попросив приобщить соответствующие документы. Забегая вперед, из всего объемного ходатайства суд удовлетворил лишь часть об оглашении показаний свидетелей из БТИ и приобщении независимых экспертиз, завернув «казусные» постановления Следкома и письма Госстроя.

Между тем адвокат коснулась и справки 2010 года от имени начальника отдела кадастровой деятельности «БТИ» Фахреева, в подделке которой обвиняют гендиректора ЗАО «УК «АС Менеджмент». В той справке также говорится об увеличении площади в связи с перепланировкой, а не реконструкцией. Причем постановлением о прекращении дела Улановой, а позже таким же постановлением в отношении специалиста Росреестра РТ Людмилы Кулагиной следователь Андрушкевич признал достоверность сведения якобы липовой справки, но «сокрыл их в деле Хайруллина», сообщила суду адвокат последнего.

По мнению защиты, ради обвинения топ-менеджера в подделке почерковедческую экспертизу вышеназванной справки провели однобоко. Вопрос, выполнена ли подпись от имени Фахреева Хайруллиным, перед экспертом вообще не ставился, следователя интересовало лишь является ли Фахреев автором подписи. Эксперт ответил: «Подпись выполнена, вероятно, не Фахреевым». Наличие на справке подлинной печати БТИ процессуальной оценки просто не получило, акцентировала внимание Камалова. Защитой было проведено независимое почерковедческое исследование в ООО «НПЦ судебной экспертизы и права», специалист которого пришла к выводу: заключение коллеги-эксперта «нельзя считать научно-обоснованным и достоверным» ввиду грубых нарушений методики.

Адвокаты Алпаровой — Наталья Фарукшина и Яна Ковалева — атаковали свидетеля из УФССП вопросами о порядке работы с электронной цифровой подписью



«Лишние» вопросы защиты Алпаровой

Довольно жаркими выдались допросы двух приставов. Первого свидетеля из УФССП пригласило обвинение, второго — защита. Начальник отдела по взысканию административных штрафов по Казани, старший судебный пристав Гульназ Гинатуллина на вопрос прокурора Ольги Зариповой характеризовала свои отношения с Жанной Алпаровой — экс-начальником межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ — как «обычные между коллегами». Со слов свидетеля, с ныне подсудимой она работала в одном здании, когда в 2011-м заняла должность замначальника Вахитовского межрайонного отдела УФССП. На исполнении в отделе Гинатуллиной по объекту ТД «Адмирал» было одно исполнительное производство (далее ИП), связанное со взысканием госпошлины.

Адвокаты Алпаровой — Наталья Фарукшина и Яна Ковалева — атаковали свидетеля из УФССП вопросами о порядке работы с электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) сотрудника. Выяснилось, если пристав уходит в отпуск, то служебную флэшку с ЭЦП он запечатывает в конверт и отдает на хранение начальнику отдела, а если в отпуске уже начальник — электронный «ключ» должен храниться в архиве.

— Имеет ли право другой сотрудник использовать чужую ЭЦП? — спросила Фарукшина.

— Нет.

— А были такие случаи использования?

— Вопрос снимается, — вмешался судья.

Адвокат поинтересовалась у Гинатуллиной — известно ли ей, что такие факты были установлены служебной проверкой, но и этот вопрос председательствующий на процессе Феликс Сабитов снял. Фарукшина попыталась настоять на возможности получить ответ, объясняя, что обвинение строится на том, что изменения в электронные записи вносила сама Алпарова. Судья позицию не изменил. Забегая вперед, Сабитов отводил практически каждый второй вопрос самой Алпаровой или ее защитников.

— Были случаи, когда ЭЦП не сдавались начальнику отдела уволенными сотрудниками? — зашла с другой стороны адвокат.

— Вопрос снимается как не имеющий отношения к делу.

Без ссылки на какое-либо основание был отведен и такой важный вопрос: известно ли свидетелю о фактах вмешательства Алпаровой как и.о. замруководителя УФССП по РТ в деятельность Вахитовского отдела или других отделов Казани. Тем не менее Гульназ Гинатуллина поделилась не секретной информацией — даже по устному указанию замруководителя республиканского управления службы может быть истребовано любое исполнительное производство.

По версии следствия, Алпарова потребовала от Сафиной незаконно прекратить исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО «Заря» на основании решения Кировского суда Казани

Эти детали важны. Поскольку Алпаровой предъявлены обвинения в служебном подлоге и двух превышениях полномочий — с дачей незаконных указаний подчиненной, а ныне подсудимой Минзиле Сафиной. По версии следствия, Алпарова потребовала от Сафиной незаконно прекратить исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО «Заря» на основании решения Кировского суда Казани. Тем решением еще в 2013 году по прокурорскому иску арендатора обязали устранить выявленные нарушения пожарной безопасности. Причем изначально прокурор района требовал приостановить работу «Адмирала» до выполнения этих работ, но позже представитель прокуратуры исключил приостановку из исковых требований.

Тревога в РОСП глазами свидетеля: Алпарова на пожар, Миннулина в архив с ночевой?

Важным для защиты свидетелем стала бывший пристав, а ныне торговый представитель Екатерина Шафигова. С мая 2014 года по апрель 2018-го ее рабочим местом была приемная начальника отдела по особым исполнительным производствам. По словам свидетеля, когда она устраивалась в отдел, его начальником была Алсу Миннуллина, а пристав-исполнитель Сафина как раз сдавала дела. «У нее был последний день перед увольнением», — вспоминает Шафигова. Что до подсудимой Жанны Алпаровой, то она поработала месяц и ушла в декретный отпуск. Защиту интересовало: «До окончания официального отпуска она посещала межрайонный отдел, вы ее видели?». «Нет, не посещала», — отвечала свидетель.

«Можете указать, когда Алпарова вышла из декретного отпуска? — продолжила адвокат Ковалева. Свидетель: «Вышла она в феврале 2015 года». Ранее сама Алпарова заявляла — вернулась на службу буквально за пару недель до пожара в «Адмирале». По версии следствия, «рулить» отделом декрет ей не мешал. Крайне интересно бывшая работница приемной РОСП описала, как в отделе отреагировали на трагедию 11 марта 2015 года.

— Помню, как после обеда зашел Салахов — пристав-исполнитель нашего отдела, сказал, что ТЦ «Адмирал» горит… Все еще не поняли, что это и что находится у нас на исполнении этот торговый центр. Потом, когда пожар разгорался, Алпарова выехала туда, на место. Начались звонки с Управления — по этому исполнительному производству… В тот момент оно было у пристава Ахунова. Нужно было устранить пожарную опасность здания, чтобы были датчики оповещения и другие моменты. Все это было в этом торговом центре, так как был иск прокуратуры, чтобы именно эти недостатки устранили.

Со слов свидетеля, Алпарова с сотрудниками была на пожаре до вечера, затем вернулась в отдел. И в это же время приехала уже бывший пристав-исполнитель Сафина. «Алпарова ей сказала — знакомься с производством, если нужно, снимай копии, — вспоминает Екатерина Шафигова. — Сафина положила производство на стол и вместе с сотрудницей Шатровой они вместе его рассматривали. Там были фотографии с места — все было оборудовано».

Со слов свидетеля, Алпарова с сотрудниками была на пожаре до вечера, затем вернулась в отдел. Фото Романа Хасаева



— В день пожара в помещении архива кто-то из числа сотрудников, не являющихся работниками отдела, находился? — спросила Наталья Фарукшина.

— Да. Миннулина Алсу Камилевна, бывший начальник отдела. Она уже была назначена на должность начальника Верхнеуслонского отдела. Когда ей сообщили, что горит «Адмирал», она сразу выехала в Казань. В архиве она была с нашим приставом Мухаметзяновой. Алпарова в это время находилась на месте пожара.

— Ей было известно, что Миннулина с Мухаметзяновой в архиве? — продолжила допрос адвокат

— Нет.

— А кто им доступ предоставил?

— Трач. Это архивариус.

Еще интереснее были ответы свидетеля про утро после пожара. С ее слов, на работу 12 марта она пришла к 9 часам и обнаружила в отделе ту же пару: «Там находились Миннулина с Мухаметзяновой… Спросила их, во сколько они ушли. Они сказали — не покидали отдел». Алпаровой в отделе, по словам Шафиговой, не было — «ее вызвали давать пояснения, показания», при этом кабинет начальника оставался запертым на ключ. А в отдел в течение всего дня приходили сотрудники Следкома и службы безопасности УФССП по РТ.

«Пропавшая» обложка и подделка подписей за Алпарову

В перерыве заседания выяснилось — очевидец событий в приемной Шафигова почему-то ни разу не была допрошена на следствии! В суд она пришла по вызову, инициированному защитой. И отвечая на вопрос адвоката Яны Ковалевой, призналась — видела то самое злополучное исполнительное производство ООО «Заря» непосредственно во время пожара.

— Была ли на обложке какая-либо надпись о проверке ИП начальником отдела или замещающим лицом? — уточнила защитник.

— Нет, не было. Точно не было. Потому что оно (производство, — прим. ред.) лежало у меня на столе. Обложка была пустая — ни подписи начальника о проверке, ни данных о сдаче в архив не было, — сообщила бывшая сотрудница УФССП по РТ.

Тут надо пояснить, что на изъятом деле обложка осталась пустой, однако следствие приобщило к материалам дела представленную одним из приставов копию обложки с пометкой о проверке начальником Алпаровой, которую якобы нашел порванной и брошенной в мусорку. Защита последней считает эту копию фальсифицированной, полагая, что оригинал не был представлен намеренно — чтобы нельзя было установить автора подписи.

В перерыве заседания выяснилось — очевидец событий в приемной Шафигова почему-то ни разу не была допрошена на следствии

Свидетель раскрыла некоторые секреты «кухни» службы исполнителей судебных решений — дела в архив могли быть сданы и без проверки, а цифровой подписью Алпаровой пользовались и во время ее декрета. На вопрос Фарукшиной: «Когда вы пришли в мае 2014-го, флэшка с ЭЦП Алпаровой уже находилась в производстве?» — Шафигова ответила утвердительно.

— Откуда вам об этом известно? — решила выяснить адвокат.

— Она — единственная красного цвета. У остальных сотрудников — зеленые, — пояснила свидетель.

— Имело ли место использования ЭЦП одного сотрудника другими?

— Да. Я и сама непосредственно давала учетную запись. Раньше приставы-исполнители не могли сами ответить на обращение и всегда просили учетные записи от помощников. Чтобы не занимать наше время — сами отвечали на обращения под нашим именем и паролем, — призналась бывшая сотрудница отдела ОСП.

Вопрос подсудимой Алпаровой, возбуждались ли дела по фактам злоупотребления с использованием чужого «ключа», судья снял. Однако дальше экс-начальница отдела поинтересовалась у бывшей подчиненной: «Были ли вы очевидцем, чтобы судебные приставы подписывались за меня?» — «Да», — ответила свидетель, дополнив ответ, что этот факт не скрывался. Еще на два вопроса: «Кто в отделе не успел подделывать подпись Алпаровой?» и «Сложно ли было подделать ее подпись?» — председательствующий назвал не имеющими отношения к делу. А вот на вопрос адвоката, в каких случаях ставили подпись за Алпарову, Шафиговой позволили ответить. «В основном, это был исполнительский сбор», — сказала она.

Судья пригрозил экс-приставу удалением

Когда судья подряд снял несколько вопросов, подсудимая Жанна Алпарова не сдержалась: «Я возражаю, ваша честь. У меня нет возможности защищаться. Как только свидетели начинают говорить — вы отводите все вопросы». По ее словам, суд отбраковывает даже те моменты, которые могут подтвердить версию обвинения — например, о даче устных указаний. «Я тогда не понимаю, в чем меня обвиняют и что тут происходит, если ничего не имеет отношения к делу», — со слезами в голосе заявила экс-руководитель отдела УФССП по РТ.

В свою очередь гособвинитель Ольга Зарипова выяснила, что непосредственно работа с исполнительными производствами в круг допрашиваемого свидетеля не входила. На следующий вопрос прокурора: «Всех ли помните сотрудников, кто в ваш период увольнялся и потом приходил, какие производства у кого находились?» — Шафигова ответила: «Да». Позже добавила: знала, к какой категории относились дела — сносы, взыскания более 5 млн рублей, иски прокуратуры и проч. Также Зарипову интересовало, как на столе у Шафиговой 11 марта 2015 года оказалось то самое ИП по ООО «Заря». Тут память свидетеля подвела: «Как оно появилось, я сказать не могу, но видела, что лежит, и Сафина вместе с Шутровой его просматривали».

Гособвинитель Ольга Зарипова выяснила, что непосредственно работа с исполнительными производствами в круг допрашиваемого свидетеля не входила

Алпарова по ходу вопросов прокурора заявляла возражения и в итоге судья сделал ей официальное замечание, запретив говорить с места и прерывать обвинителя. «В случае повторения данных нарушений вы можете быть удалены», — предупредил он. А далее Феликс Сабитов поинтересовался у экс-работницы приемной, видела ли она, чтобы 11—12 марта кто-либо снимал копии на установленном там аппарате? Ответ был отрицательным. Вопрос подсудимой о возможной подделке обложки того ИП судья снял.

«Вы хотите, чтобы Алпаровой было хорошо?» — спросила вдруг сама Жанна Алпарова. Свидетельница растерялась, не зная, что сказать. В зале послышались смешки — оказывается, именно такой же вопрос на одном из заседаний был задан председательствующим.

— Вам безразлична моя судьба? — уточнила Алпарова.

— Нет.

— Потому что вам меня жалко или считаете, не виновата?

— Не виновата

— Вопрос снимается, — подытожил разговоры о личном судья.

Следующие заседания намечены на среду и пятницу на 10 утра. Однако с последним возможны сложности — 21 ноября в 9 утра Алпарову ждет Советский суд Казани в качестве подсудимой по делу о превышениях полномочий с «айбоксами» и невзысканием исполнительного сбора.