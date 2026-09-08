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Происшествия

Российская ПВО за день сбила 107 украинских дронов

21:06, 08.09.2026

Дроны сбиты над девятью регионами

Силы противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 107 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России.

Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Напомним, в период с 20:00 мск 7 сентября до 08:00 мск 8 сентября дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА самолетного типа.

Алсу Сабирзанова

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Происшествия

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