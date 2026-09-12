Бастрыкин запросил доклад после крушения самолета в Татарстане

Погибли два человека, возбуждено уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ЦМСУТ СК России Сергею представить доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после крушения самолета в Сабинском районе Татарстана, и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Сегодня в огороде частного жилого дома в селе Шемордан рухнул самолет Cessna-172. Погибли два человека — пилот и пассажир. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет.

Денис Петров