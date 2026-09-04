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Происшествия

При атаке БПЛА на Сочи и Сириус загорелась нефтебаза

09:11, 04.09.2026

Пострадавших нет, повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях

При атаке БПЛА на Сочи и Сириус загорелась нефтебаза
Фото: Реальное время

В результате атаки беспилотников на Сочи и Сириус произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб, передает ТАСС.

Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. В отдельных случаях возникли небольшие возгорания, которые оперативно потушили.

Ранее сообщалось, что Казанский ГАУ станет полигоном для испытаний беспилотников в АПК. Практические испытания начнутся в 2027 году.

Алсу Сабирзанова

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Происшествия

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