Предполагаемым лидером ОПС «Тукаевские» Анатолием Агрба займется Интерпол

МВД Татарстана объявило в международный розыск тестя экс-начальника БОП МВД Татарстана и предполагаемого лидера ОПС «Тукаевские» Анатолия Агрбу в международный розыск. Сегодня Вахитовский райсуд Казани по ходатайству следствия дал санкцию на его заочный арест с момента пересечения российской границы.

Полиция предполагает, что Агрба покинул страну. Напомним, в федеральный розыск его объявили лишь весной этого года — через полгода после того, как арестовали большую часть фигурантов по делу «Тукаевских».

Уроженцу Абхазии с погашенной судимостью 1991 года заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и четырех эпизодах вымогательства в особо крупном размере.

На днях Верховный суд РТ продлил арест другим предполагаемым лидерам «Тукаевских», которые обвиняют сотрудников МВД в фальсификации своего дела.