Новости происшествий

16:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Предполагаемым лидером ОПС «Тукаевские» Анатолием Агрба займется Интерпол

15:32, 29.10.2018

МВД Татарстана объявило в международный розыск тестя экс-начальника БОП МВД Татарстана и предполагаемого лидера ОПС «Тукаевские» Анатолия Агрбу в международный розыск. Сегодня Вахитовский райсуд Казани по ходатайству следствия дал санкцию на его заочный арест с момента пересечения российской границы.

Полиция предполагает, что Агрба покинул страну. Напомним, в федеральный розыск его объявили лишь весной этого года — через полгода после того, как арестовали большую часть фигурантов по делу «Тукаевских».

Уроженцу Абхазии с погашенной судимостью 1991 года заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и четырех эпизодах вымогательства в особо крупном размере.

На днях Верховный суд РТ продлил арест другим предполагаемым лидерам «Тукаевских», которые обвиняют сотрудников МВД в фальсификации своего дела.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты