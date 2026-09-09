В Казани после отмены приговора вышел из СИЗО экс-прокурор Мухаметзянов

Суд в третий раз рассмотрит его дело по обвинению во взятках и мошенничестве

Фото: Ирина Плотникова

Накануне Верховный суд Татарстана во второй раз отменил приговор по коррупционному делу бывшего старпома прокурора Кировского района Казани Ильнура Мухаметзянова. Материалы вернутся в райсуд, самому обвиняемому заменили СИЗО подпиской о невыезде, уточнил «Реальному времени» его адвокат Сергей Николаев.

Напомним, статус фигуранта уголовного дела Мухаметзянов получил в феврале 2025-го — через два дня после оглашения Кировским судом приговора в отношении покупателя 0,85 грамма мефедрона Ивана Никишина, признавшегося, что оплатил закупку «для личного потребления». В прениях Ильнур Мухаметзянов предлагал для обвиняемого условный срок, суд назначил штраф в 20 тысяч. При передаче ровно такой же суммы старший помощник райпрокурора был задержан, обвинен в преступлении, а затем арестован: по версии ФСБ и СК, деньги ему передал Никишин в обмен на обещание не обжаловать мягкий приговор.

К финалу следствия в деле этого уволенного сотрудника прокуратуры появился эпизод схожей взятки на 20 тысяч рублей — о ней сообщил еще один судимый за наркотики взяткодатель, лишь после публикации «Реального времени» узнавший про задержание Мухаметзянова. Кроме того, этот заявитель рассказал — передавал прокурору еще 3 тысячи рублей, на которые тот якобы собирался купить коньяк для судьи. Данный эпизод в СК квалифицировали как мелкое мошенничество.

Для большей объективности дело старпома прокурора Кировского района направили в Московский райсуд Казани. Ведь ранее Ильнур Мухаметзянов не раз поддерживал обвинение на процессах Кировского райсуда — в том числе в отношении криминального авторитета Николая Казаева, троюродного племянника экс-главы МВД Татарстана Станислава Мишенькина и директора ЧОПа, пять охранников которого погибли на пожаре в бывшем здании КВЗ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первый обвинительный приговор с наказанием в 2 года и 8 месяцев исправительных работ был вынесен в октябре 2025-го, но отменен Верховным судом РТ по представлению прокуратуры, посчитавшей назначенное наказание чрезмерно мягким.

В апреле 2026-го тот же райсуд под председательством другого судьи приговорил Мухаметзянова к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима за взятки в 43 тысячи рублей и мошенничество. При этом обвинение в получении незаконного вознаграждение было переквалифицировано с части 3 на более мягкую часть 1 статьи 290 УК РФ.

Второй приговор оспорили и защита, и сторона обвинения. И в ходе рассмотрения апелляционных жалоб и представления Верховный суд РТ усмотрел основания для пересмотра дела.