СК спустя шесть лет назвал причину крушения Boeing в Казани, в котором погибло 50 человек

Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек.

По данным СК, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя генерального директора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. В свою очередь глава ведомства Шавкат Умаров, не организовал проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства.

17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва — Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна.



В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявлено обвинение по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», Умарову — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Напомним, самолет Boeing 737-500 (был выпущен в 1990 году) авиакомпании «Татарстан» разбился в 19.23 17 ноября 2013 года. Он рухнул на землю при заходе на посадку. Авиакатастрофа считается крупнейшей по количеству погибших за 2013 год, среди жертв было двое иностранцев — граждане Великобритании и Украины. Также в числе пассажиров на борту самолета были глава Управления ФСБ по РТ Александр Антонов и сын президента РТ Рустама Минниханова Ирек Минниханов.