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Управление образования Исполкома Казани

Общая информация

Управление выполняет управленческие функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, а именно:

1. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

2. реализация переданных государственных полномочий по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

3. организация информационного обеспечения образовательных учреждений, предоставления средств общеобразовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы;

4. организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организации отдыха детей в каникулярное время.

Руководитель - Хадиулин Ильсур Гараевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 1
  • Телефон: (843) 292-70-50
  • Email: guo-kzn@ya.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page156.htm

Дата последнего обновления: 02.09.2017

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