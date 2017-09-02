Управление образования Исполкома Казани

Общая информация

Управление выполняет управленческие функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, а именно:



1. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

2. реализация переданных государственных полномочий по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

3. организация информационного обеспечения образовательных учреждений, предоставления средств общеобразовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы;

4. организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организации отдыха детей в каникулярное время.



Руководитель - Хадиулин Ильсур Гараевич

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