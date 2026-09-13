В Татарстане прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА

Также ведомство открыло горячие линии

Фото: Мария Зверева

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск, и оказание им необходимой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. В Нижнекамской городской прокуратуре организован прием граждан, — говорится в сообщении.

Также прокуратура открыла горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан: 8(8555)-470-303, 8(843) 291-18-81.

Никита Егоров