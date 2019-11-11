Полицейские Татарстана нашли лидера «Тукаевских» и беглых адвокатов

Сотрудники МВД Татарстана установили местонахождение объявленных в розыск казанских адвокатов Тамази Кварацхелия и Гурами Горгиладзе. Оба находятся в Грузии, сообщил в интервью «Реальному времени» замначальника полиции МВД РТ Павел Серов.



Напомним, Кварацхелия объявлен в розыск в качестве подозреваемого в посредничестве взятке 175 тысяч долларов. По версии следствия, эти деньги он получил в апреле 2017 года в Казани Кварацхелия «для последующей передачи взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности».

В отношении Горгиладзе возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере под предлогом передачи взятки. По версии силовиков, деньги были получены в декабре 2017 года.

Также полицейские нашли предполагаемого лидера группировки «Тукаевские», которому заочно уже предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и четырех эпизодах вымогательства в особо крупном размере.

«Агрба в Абхазии — это нам доподлинно известно. Установлено, где и когда он пересек границу. Назад не возвращался», — комментирует ситуацию Павел Серов, отмечая, что все необходимые запросы коллегам других государств уже отправлены.

Сколько татарстанцев бегают от следствия свыше 10 лет и оказывают ли отсидевшие срок лидеры ОПГ влияние на криминальную ситуацию в Татарстане — в интервью «Реального времени».