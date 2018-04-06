«Иск Роскомнадзора к Telegram надо воспринимать серьезно...»

Эксперты «Реального времени» расходятся во мнении, удастся ли блокировка популярного мессенджера с технической точки зрения

Фото: Тимур Рахматуллин

Противостояние Telegram и российских властей подошло к ключевой фазе: Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера на территории России. Эксперты отмечают, что подобный случай происходит впервые в российском правовом поле, но расходятся во мнении о том, удастся ли блокировка с технической точки зрения. Наиболее активные пользователи уже позаботились о средствах обхода блокировки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Срок Telegram уже истек

Сегодня Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Иск подан в Таганский районный суд Москвы.

В сообщении ведомства уточняется, что исковое заявление подано «в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации», то есть потому, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Ранее Telegram уже судился с ФСБ по поводу этого требования. В октябре 2017 года мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи для дешифровки, 12 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал решение суда по этому делу законным.

Верховный суд России 20 марта снова отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей интернета. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения запроса ФСБ. В случае отказа ведомство грозило заблокировать доступ к мессенджеру. Этот срок истек 4 апреля.

Сегодня Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Иск подан в Таганский районный суд Москвы. Фото constmb.ru



Новое слово в российском правосудии

Напомним, что интересы Telegram Messenger Limited Liability Partnership, компании-владельца мессенджера, в российских судах представляют юристы правозащитной группы «Агора». Глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале пояснил, что у юристов мессенджера пока нет иска на руках, нет информации о нем и на сайте суда.

«Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — говорится в сообщении.

Юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев в разговоре с «Реальным временем» указал, что процедура, согласно которой Роскомнадзор обращается в суд, существует только с 1 января 2018 года.

— Роскомнадзор впервые обращается с таким исковым заявлением. Поэтому нужно понять, что за доводы они приводят, что указывается в просительной части. Поэтому как это будет развиваться и какие доводы будут приводить… Мы все-таки не фантазеры, а юристы, будем отталкиваться от соответствующего искового заявления и приложений. В настоящее время ждем копии этих документов, как только получим — детальная позиция будет изложена и доведена до общественности, — заявил он.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров также подчеркнул, что ситуация с мессенджером Telegram сейчас действительно является уникальной в российской практике.

— Никогда такого правоприменения не было, никто наверняка не знает, как это правильно должно работать. Я очень рассчитываю, что это будет рассмотрено на какой-то площадке того или иного суда, потому что судебное решение в каком-то смысле подтвердит или опровергнет те или иные нормы, которые сегодня в правовых актах есть, — приводит слова министра «Интерфакс».

Вопрос технической возможности передачи ключей шифрования также является предметом обсуждения, добавил Никифоров. «Действительно, идет некая дискуссия: есть что передавать, нет чего передавать. Нужно дождаться официального рассмотрения этих процедур, возможно, потребуется что-то менять в нормативных актах», — заявил министр.

Николай Никифоров подчеркнул, что ситуация с мессенджером Telegram сейчас действительно является уникальной в российской практике. Фото Максима Платонова

«Самые нелепые истории в России следует воспринимать серьезно»

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал технологически сложной блокировку мессенджера Telegram, добавив, что она в то же время создаст неудобства для пользователей.

«Недоступность, например, получения приложений из электронного магазина, неудобства в прохождении сообщений в сервисе могут вызвать некоторое отторжение у пользователей, — отметил Мариничев, добавив, что «группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы… Это будет война щитов и мечей, в какой-то степени бессмысленная и алогичная», — заявил Мариничев.

А вот советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко отметил, что после блокировки доступ к мессенджеру потеряют до 90% пользователей Рунета. В связи с этим он порекомендовал всем переходить на отечественный продукт — мессенджер ICQ (разработка российской Mail.ru Group), «аську».

«Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — заявил Клименко.

Также иск Роскомнадзора прокомментировала в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян — она уверена, что Telegram непременно заблокируют в России. «Прогрессивная общественность интересуется: «Так закроют «телегу»? Что говорят твои источники?» Закроют, май френдз, обязательно. Даже не сомневайтесь. А мы взгрустнем по этому поводу, конечно», — написала она.

Клименко отметил, что после блокировки доступ к мессенджеру потеряют до 90% пользователей Рунета. В связи с этим он порекомендовал всем переходить на отечественный продукт — мессенджер ICQ. Фото kremlin.ru



О возможной блокировке Telegram в разговоре с корреспондентом «Реального времени» также высказалась российский журналист, спецкор издания Znak.com Екатерина Винокурова.

— Иск Роскомнадзора к Telegram надо воспринимать серьезно — хотя бы потому, что самые нелепые истории в России следует воспринимать серьезно. Давайте вспомним то же самое решение Усть-Лабинского районного суда по Дерипаске и Насте Рыбке. Тут нет никакой разницы, Басманный районный суд Москвы — это вообще уже имя нарицательное (иск подан в Таганский районный суд Москвы, — прим. ред.).

Что касается меня, я скачала себе уже все, что нужно для того, чтобы у меня Telegram продолжал работать. Но вообще, блокировка Telegram — это безумно смешная история, начиная с того, что конференц-коллы [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Пескова, как известно, анонсируются через Telegram, и заканчивая тем, что большая часть чиновников переписывается через Telegram. Сами чиновники заинтересованы в анонимности, — заявила Винокурова.

К слову, ситуацию с возможной блокировкой Telegram прокомментировал и пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. «Телеграм очень удобный, мы используем его для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Но закон есть закон. Будем искать альтернативу», — заявил пресс-секретарь президента России.

«Других адекватных площадок нет»

«Реальное время» также обратилось за комментарием к авторам ряда популярных в РФ телеграм-каналов. Так, ситуацию прокомментировал коллектив политического телеграм-канала «Методичка».

— Поданный иск — логичное продолжение атаки государства на мессенджер, которая длится уже год. Мы неоднократно писали, что так оно и будет. Причина блокировки — не в «террористической» угрозе, а в неконтролируемом распространении информации. В первую очередь в телеграм-каналах. Самое грустное в этой истории то, что администраторы крупных подконтрольных властям каналов типа «Незыгаря» и его клонов все это время пытались убедить свою аудиторию, что ничего страшного не произойдет и ничего не заблокируют. Эти люди тоже несут часть ответственности за происходящее. Шансы на полную блокировку крайне велики, но точный срок ее осуществления сейчас назвать сложно, — говорится в ответе канала.

«У нас в Татарстане есть особенность распространения информации, которую в свое время озвучил Александр Терентьев (на фото): скриншоты и скопированные из нашего канала тексты расходятся через Whatsapp и соцсети, и как с этим бороться, никто не знает». Фото kpfu.ru



Коллектив «Неудащи», одного из первых телеграм-каналов о Татарстане, заявил, что продолжит работу и после блокировки, так как активные пользователи все равно лазейку найдут.

— Ожидаемая блокировка Телеграм по требованию РКН вещь неприятная, но не фатальная. Самые активные пользователи продолжат пользоваться мессенджером через прокси или VPN, блокировка не заставит их отказаться от удобного и привычного канала коммуникаций. У нас в Татарстане есть особенность распространения информации, которую в свое время озвучил Александр Терентьев (замглавы аппарата президента РТ – ред.): скриншоты и скопированные из нашего канала тексты расходятся через Whatsapp и соцсети, и как с этим бороться, никто не знает. Прекращать свою работу мы не планируем, – заявили авторы канала «Реальному времени».

Телеграм-канал «Очки Бречалова», посвященный политической ситуации в Удмуртии, рассказал о том, как будет действовать в случае блокировки.

— Судя по разрозненным заявлениям из разных башен Кремля, окончательное решение о блокировке ТГ не принято. Но вот-вот будет, угадать тут сложно. Других адекватных площадок нет. Будем проводить активную разъяснительную работу, как пользоваться ТГ через VPN. Возможен уход на платформы FB и ВК, — сообщили авторы канала.

Телеграм-канал «Усы Хамитова», публикующий «тайны политической кухни Башкирии», также поделился свои мнением относительно иска РКН к Telegram.

— Иск — это попытка руководства Роскомнадзора показать, что они не зря едят свой хлеб в преддверии формирования нового кабинета министров. Тем самым Жаров, которого все телеграмм-сообщество высмеивает за неудачные инициативы блокировки всего и вся, пытается продемонстрировать «эффективность», — считают авторы канала. — Сложно что-то прогнозировать [касательно полной блокировки мессенджера], но опыт Роскомнадзора по блокировке разных ресурсов говорит о том, что ведомство не может довести до конца ни одну свою инициативу. Тут сразу в голову приходят попытки Роскомнадзора заблокировать торрент-трекеры и тот же Linked in. Пользователи до сих пор скачивают файлы через «зеркала» заблокированных трекеров, а в Linked in сидят через TOR-браузеры. Мы пока не думали о том, на какую площадку уйдем, если Telegram заблокируют. Возможно, создадим какой-нибудь сайт.

Авторы телеграм-канала «Незыгарь» не стали давать оценку иску РКН, выразив готовность прокомментировать саму блокировку, если она все же произойдет.

Редакция канала «Караульный» уверена, что (несмотря на разворачивающуюся «оперетту») не случится блокировки, способной существенно ограничить работу мессенджера в России. «Именно поэтому мы пока не рассматриваем ни использование VPN, ни ведем поиск иных площадок — придерживаясь позиции «решать проблемы по мере их поступления».