Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу

Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет

Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Росавиация классифицировала падение самолета Cessna-172 (регистрационный номер RA-0794G) в селе Шемордан Сабинского района Татарстана как катастрофу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.

Сегодня в огороде частного жилого дома в селе Шемордан рухнул самолет Cessna-172. Погибли два человека — пилот и пассажир. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.

Денис Петров