Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу
Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет
Росавиация классифицировала падение самолета Cessna-172 (регистрационный номер RA-0794G) в селе Шемордан Сабинского района Татарстана как катастрофу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации.
Сегодня в огороде частного жилого дома в селе Шемордан рухнул самолет Cessna-172. Погибли два человека — пилот и пассажир. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.
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