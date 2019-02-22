«Ни спрятанных квартир, ни островов, ни замков»: почему с Евгении Даутовой сняли обвинения в хищениях
Экс-главу банка «Спурт» будут судить за три эпизода злоупотреблений под 3 млрд рублей и фальсификацию отчетов. Она признала вину
В казанский суд направляют 108 томов уголовного дела первой леди банка «Спурт». Обвинение Евгении Даутовой вчера утвердила прокуратура РТ. «Реальное время» выяснило, почему Следком отказался от версии о хищениях в банке и в каких преступлениях с ущербом в 2,85 млрд рублей экс-глава правления банка полностью признала вину.
100 томов за месяц
Уголовное дело «Спурта» в Казани возбудили чуть более года назад — 7 февраля 2018 года, в прицел силовиков этот лопнувший в Татарстане банк попал одним из последних. Тем удивительнее, что оно первым уходит в суд. В том числе благодаря самой обвиняемой. Евгения Даутова поставила своеобразный рекорд в ознакомлении с материалами — прочитала 108 томов меньше чем за месяц.
Для сравнения: Роберту Мусину на 120 томов и года не хватило, впрочем, схемы по делу «Татфондбанка» более запутанные, а ущерб по выделенному делу оценен в 24,6 млрд рублей. По тому делу работает целая группа, а здесь справились два следователя — Дмитрий Линевич и Юлия Мунина, кстати, принимавшая участие в расследовании по ТФБ.
Ущерб в 3 млрд покрывает размер арестованного имущества
В деле Даутовой потерпевший лишь один — Агентство по страхованию вкладов. Ущерб по четырем эпизодам оценен в 2 млрд 852,5 млн рублей, на эту сумму и заявлен гражданский иск. Причем, по данным Следкома по РТ, сейчас его полностью покрывает размер арестованного по делу имущества. У самой Даутовой арестовали дом и земельный участок, остальное — доли в уставных капиталах предприятий, акции и имущество ее детища — Казанского завода синтетического каучука и его «дочки» «КЗСК-Силикон», и других организаций. Значительная часть этого имущества входит в конкурсную массу «Спурта» и на него претендуют и другие кредиторы, в частности, Внешэкономбанк.
«Проверяли через Росфинмониторинг, по всем регистрационным службам — ни спрятанных квартир, ни островов, ни замков. Даже машины у нее нет», — поделился с «Реальным временем» следователь по особо важным делам Дмитрий Линевич. Что до счетов, то они имелись — в том самом «Спурте». Так что теперь бывшая предправления как рядовой вкладчик рассчитывает на возмещение от АСВ.
Напомним, Даутова была инициатором проекта «КЗСК-Силикон». С 2014 года строительство завода финансировал «Внешэкономбанк». По первоначальной договоренности он должен был выдать кредит в 7,8 млрд рублей. А выделил только 3,7 млрд, которые уже в 2016 году потребовал вернуть. Так «КЗСК-Силикон» был признан банкротом, а за ним рухнул и банк.
Первые эпизоды прекратили
В отличие от большого дела ТФБ, «дробить» материалы по «Спурту» в Следкоме не стали. Еще в ноябре 2018 года прекратили производство по пяти эпизодам за отсутствием в действиях Даутовой признаков состава преступления. Среди прекращенных эпизодов — два первых по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), которые возбудили в феврале 2018-го в ГСУ МВД Татарстана и в конце лета передали в четвертый отдел Следкома по РТ.
Расследование показало, что действия Даутовой по двум сделкам на 119 и 120 млн рублей касались не «Спурта», а уступки прав требований КЗСК к другим организациям. Но никто из акционеров КЗСК, включая Даутову, не заявлял, что данные сделки причинили ущерб.
Обвинение в мошенничестве переквалифицировали
Первым эпизодом в деле мадам банкира стало злоупотребление полномочиями по ч. 2 ст. 201 УК РФ с ущербом в 2 млрд 452 млн рублей. По версии следствия, этими деньгами «Спурт» с 2012 по 2017 годы прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний. Основания для выдачи были самые разные, однако следствию удалось установить — в итоге все деньги через эти технические компании пошли на реализацию проектов КЗСК. Под видом сделок по приобретению земли, отдельных зданий предприятия, продажи векселей, оплаты за услуги и за будущую продукцию.
Выявить все компании оказалось непросто, однако посторонних в учредителях и руководителях не оказалось. Все свои — работники «Спурта» и группы КЗСК: юристы, менеджеры среднего звена, бухгалтеры, сотрудники хозяйственной части. Так, следователей очень удивила выдача компанией своему завхозу кредита в 100—120 млн рублей. И первоначально все сделки по этому эпизоду расценили как мошенничество. Но когда досконально проследили движение средств и не обнаружили ни обналичивания, ни увода, действия Даутовой переквалифицировали на злоупотребление полномочиями.
Следствием установлено: кредиты группе технических компаний выдавались не на указанные в договорах цели и перенаправлялись на финансирование «силиконовых» инвестпроектов. Предправления руководила этим процессом, и де-факто кредиты не возвращены.
Фальсификация финансовой отчетности
Описанные выше сделки банка получили оценку и по эпизоду фальсификации финансовой отчетности (ст. 172.1 УК РФ). По версии Следкома, Даутова и ее подчиненные знали о рисках невозврата кредитов, выданных группе технических компаний, и о том, что банк должен создавать дополнительный резерв на случай невозврата. Однако реклассификация «своих» заемщиков не проводилась, а регулятору — Центробанку направляли искаженные данные о качестве их кредитного портфеля.
Напомним, уже после краха «Спурта» проверяющие пришли к выводу: на 21 июля 2017 года собственные средства банка были полностью утрачены и достигли отрицательных значений в 2,6 млрд рублей.
Два последних эпизода дела «Спурта» также квалифицированы как злоупотребления с ущербом в 130 и 270 млн рублей. За эти суммы в марте 2017-го банк приобрел права требования компаний «ЛК Капитал» и «Стратегия инвестирования» к КЗСК и группе технических компаний. До отзыва лицензии у банка оставалось несколько месяцев, положение было тяжелым, и сделки противоречили интересам банка и его вкладчиков. Однако следователи установили — признаков растраты и присвоения в сделках не было.
Даутова полностью признала вину
По данным следствия, вину по четырем описанным выше эпизодам обвиняемая полностью признала. Правда, с небольшими объяснениями своих действий и оговорками. За время следствия позиция Евгении Даутовой не изменилась — отказываться от реализации «силиконового» проекта было нельзя, банк можно было спасти, но не хватило поддержки. Серьезно осложнил ситуацию кризис, из-за которого проектная стоимость, определенная в 2012 году, резко подскочила.
Адвокат бизнес-леди Олег Шемаев комментировать позицию защиты отказался. «Я связан позицией с моей доверительницей», — объяснил он. Напомним, после возбуждения дела о мошенничестве Шемаев утверждал: «Моя подзащитная никаких денежных средств не похищала! И никакими хищениями в любой форме не занималась!..».
С 20 июля 2018 года Евгения Даутова находится под домашним арестом. Последний раз его срок продлил до 6 марта Приволжский суд Казани.
По делу «Спурта» заявлена сотня с лишним свидетелей обвинения. VIP-персон в ранге татарстанских министров среди них нет. Впрочем, суд может обойтись и без допросов. Обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке — без изучения доказательств. Представитель потерпевшего АСВ с выводами следствия в части преступления и ущерба согласился. Предварительно дал согласие и на особый порядок.
Процесс о личном банкротстве стартовал раньше
В конце января 2019 года Арбитражный суд РТ приступил к рассмотрению дела о банкротстве экс-главы «Спурта». Заявление подал ВЭБ, требуя с Даутовой 3,7 млрд рублей как с поручителя по кредиту «КЗСК-Силикон».
20 февраля суд счел обоснованным заявление ВЭБа и ввел в отношении бывшего предправления «Спурта» процедуру реструктуризации задолженности. Заседание по личному банкротству Даутовой назначили на 15 августа. Дата рассмотрения уголовного дела пока не определена.
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Станислав Столяров руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ
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Злоупотребление полномочиями такой же тяжкий состав, как хищение. Санкции по Уголовному кодексу одинаковые. Мы досконально проверили ситуацию с банком «Спурт» и пришли к выводу — растраты и мошенничества в действиях председателя правления нет. Деньги ушли на проект стратегического предприятия.
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