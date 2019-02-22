«Ни спрятанных квартир, ни островов, ни замков»: почему с Евгении Даутовой сняли обвинения в хищениях

Экс-главу банка «Спурт» будут судить за три эпизода злоупотреблений под 3 млрд рублей и фальсификацию отчетов. Она признала вину

Фото: Максим Платонов

В казанский суд направляют 108 томов уголовного дела первой леди банка «Спурт». Обвинение Евгении Даутовой вчера утвердила прокуратура РТ. «Реальное время» выяснило, почему Следком отказался от версии о хищениях в банке и в каких преступлениях с ущербом в 2,85 млрд рублей экс-глава правления банка полностью признала вину.

100 томов за месяц



Уголовное дело «Спурта» в Казани возбудили чуть более года назад — 7 февраля 2018 года, в прицел силовиков этот лопнувший в Татарстане банк попал одним из последних. Тем удивительнее, что оно первым уходит в суд. В том числе благодаря самой обвиняемой. Евгения Даутова поставила своеобразный рекорд в ознакомлении с материалами — прочитала 108 томов меньше чем за месяц.

Для сравнения: Роберту Мусину на 120 томов и года не хватило, впрочем, схемы по делу «Татфондбанка» более запутанные, а ущерб по выделенному делу оценен в 24,6 млрд рублей. По тому делу работает целая группа, а здесь справились два следователя — Дмитрий Линевич и Юлия Мунина, кстати, принимавшая участие в расследовании по ТФБ.

Ущерб в 3 млрд покрывает размер арестованного имущества

В деле Даутовой потерпевший лишь один — Агентство по страхованию вкладов. Ущерб по четырем эпизодам оценен в 2 млрд 852,5 млн рублей, на эту сумму и заявлен гражданский иск. Причем, по данным Следкома по РТ, сейчас его полностью покрывает размер арестованного по делу имущества. У самой Даутовой арестовали дом и земельный участок, остальное — доли в уставных капиталах предприятий, акции и имущество ее детища — Казанского завода синтетического каучука и его «дочки» «КЗСК-Силикон», и других организаций. Значительная часть этого имущества входит в конкурсную массу «Спурта» и на него претендуют и другие кредиторы, в частности, Внешэкономбанк.

У самой Даутовой арестовали дом и земельный участок, остальное — доли в уставных капиталах предприятий, акции и имущество ее детища — Казанского завода синтетического каучука и его «дочки» «КЗСК-Силикон». Фото tatarstan.ru

«Проверяли через Росфинмониторинг, по всем регистрационным службам — ни спрятанных квартир, ни островов, ни замков. Даже машины у нее нет», — поделился с «Реальным временем» следователь по особо важным делам Дмитрий Линевич. Что до счетов, то они имелись — в том самом «Спурте». Так что теперь бывшая предправления как рядовой вкладчик рассчитывает на возмещение от АСВ.

Напомним, Даутова была инициатором проекта «КЗСК-Силикон». С 2014 года строительство завода финансировал «Внешэкономбанк». По первоначальной договоренности он должен был выдать кредит в 7,8 млрд рублей. А выделил только 3,7 млрд, которые уже в 2016 году потребовал вернуть. Так «КЗСК-Силикон» был признан банкротом, а за ним рухнул и банк.

Первые эпизоды прекратили

В отличие от большого дела ТФБ, «дробить» материалы по «Спурту» в Следкоме не стали. Еще в ноябре 2018 года прекратили производство по пяти эпизодам за отсутствием в действиях Даутовой признаков состава преступления. Среди прекращенных эпизодов — два первых по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), которые возбудили в феврале 2018-го в ГСУ МВД Татарстана и в конце лета передали в четвертый отдел Следкома по РТ.

Расследование показало, что действия Даутовой по двум сделкам на 119 и 120 млн рублей касались не «Спурта», а уступки прав требований КЗСК к другим организациям. Но никто из акционеров КЗСК, включая Даутову, не заявлял, что данные сделки причинили ущерб.

По версии следствия, «Спурт» с 2012 по 2017 годы прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний. Фото Максима Платонова

Обвинение в мошенничестве переквалифицировали

Первым эпизодом в деле мадам банкира стало злоупотребление полномочиями по ч. 2 ст. 201 УК РФ с ущербом в 2 млрд 452 млн рублей. По версии следствия, этими деньгами «Спурт» с 2012 по 2017 годы прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний. Основания для выдачи были самые разные, однако следствию удалось установить — в итоге все деньги через эти технические компании пошли на реализацию проектов КЗСК. Под видом сделок по приобретению земли, отдельных зданий предприятия, продажи векселей, оплаты за услуги и за будущую продукцию.

Выявить все компании оказалось непросто, однако посторонних в учредителях и руководителях не оказалось. Все свои — работники «Спурта» и группы КЗСК: юристы, менеджеры среднего звена, бухгалтеры, сотрудники хозяйственной части. Так, следователей очень удивила выдача компанией своему завхозу кредита в 100—120 млн рублей. И первоначально все сделки по этому эпизоду расценили как мошенничество. Но когда досконально проследили движение средств и не обнаружили ни обналичивания, ни увода, действия Даутовой переквалифицировали на злоупотребление полномочиями.

Следствием установлено: кредиты группе технических компаний выдавались не на указанные в договорах цели и перенаправлялись на финансирование «силиконовых» инвестпроектов. Предправления руководила этим процессом, и де-факто кредиты не возвращены.

Фальсификация финансовой отчетности

Описанные выше сделки банка получили оценку и по эпизоду фальсификации финансовой отчетности (ст. 172.1 УК РФ). По версии Следкома, Даутова и ее подчиненные знали о рисках невозврата кредитов, выданных группе технических компаний, и о том, что банк должен создавать дополнительный резерв на случай невозврата. Однако реклассификация «своих» заемщиков не проводилась, а регулятору — Центробанку направляли искаженные данные о качестве их кредитного портфеля.

Напомним, уже после краха «Спурта» проверяющие пришли к выводу: на 21 июля 2017 года собственные средства банка были полностью утрачены и достигли отрицательных значений в 2,6 млрд рублей.

По версии Следкома, Даутова и ее подчиненные знали о рисках невозврата кредитов, выданных группе технических компаний, и о том, что банк должен создавать дополнительный резерв на случай невозврата. Фото Ирины Плотниковой



Два последних эпизода дела «Спурта» также квалифицированы как злоупотребления с ущербом в 130 и 270 млн рублей. За эти суммы в марте 2017-го банк приобрел права требования компаний «ЛК Капитал» и «Стратегия инвестирования» к КЗСК и группе технических компаний. До отзыва лицензии у банка оставалось несколько месяцев, положение было тяжелым, и сделки противоречили интересам банка и его вкладчиков. Однако следователи установили — признаков растраты и присвоения в сделках не было.

Даутова полностью признала вину

По данным следствия, вину по четырем описанным выше эпизодам обвиняемая полностью признала. Правда, с небольшими объяснениями своих действий и оговорками. За время следствия позиция Евгении Даутовой не изменилась — отказываться от реализации «силиконового» проекта было нельзя, банк можно было спасти, но не хватило поддержки. Серьезно осложнил ситуацию кризис, из-за которого проектная стоимость, определенная в 2012 году, резко подскочила.

Адвокат бизнес-леди Олег Шемаев комментировать позицию защиты отказался. «Я связан позицией с моей доверительницей», — объяснил он. Напомним, после возбуждения дела о мошенничестве Шемаев утверждал: «Моя подзащитная никаких денежных средств не похищала! И никакими хищениями в любой форме не занималась!..».

С 20 июля 2018 года Евгения Даутова находится под домашним арестом. Последний раз его срок продлил до 6 марта Приволжский суд Казани.

После возбуждения дела о мошенничестве Шемаев утверждал: «Моя подзащитная никаких денежных средств не похищала! И никакими хищениями в любой форме не занималась!..». Фото Максима Платонова

По делу «Спурта» заявлена сотня с лишним свидетелей обвинения. VIP-персон в ранге татарстанских министров среди них нет. Впрочем, суд может обойтись и без допросов. Обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке — без изучения доказательств. Представитель потерпевшего АСВ с выводами следствия в части преступления и ущерба согласился. Предварительно дал согласие и на особый порядок.

Процесс о личном банкротстве стартовал раньше

В конце января 2019 года Арбитражный суд РТ приступил к рассмотрению дела о банкротстве экс-главы «Спурта». Заявление подал ВЭБ, требуя с Даутовой 3,7 млрд рублей как с поручителя по кредиту «КЗСК-Силикон».

20 февраля суд счел обоснованным заявление ВЭБа и ввел в отношении бывшего предправления «Спурта» процедуру реструктуризации задолженности. Заседание по личному банкротству Даутовой назначили на 15 августа. Дата рассмотрения уголовного дела пока не определена.

Станислав Столяров руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Злоупотребление полномочиями такой же тяжкий состав, как хищение. Санкции по Уголовному кодексу одинаковые. Мы досконально проверили ситуацию с банком «Спурт» и пришли к выводу — растраты и мошенничества в действиях председателя правления нет. Деньги ушли на проект стратегического предприятия.