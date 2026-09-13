Нижнекамск атаковали БПЛА, есть погибшие

Также еще шесть человек пострадали

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня утром Нижнекамск в очередной раз атаковали БПЛА. В результате налета пострадали четыре человека, им уже оказывают медпомощь, сообщил мэр города Радмир Беляев в соцсетях.

Также повреждены промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий произошло возгорание. Сейчас его ликвидируют, производственный процесс не остановлен. Помимо этого, в некоторых домах есть повреждения: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах.

— Еще один беспилотник попал в дерево, в результате чего был поврежден стоявший рядом автомобиль. В машине находились четыре молодых человека. Двое погибли. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это большая трагедия для всего Нижнекамска, — сообщил градоначальник.

По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск уже выехал премьер-министр республики Алексей Песошин. Глава региона также поручил в короткие сроки устранить последствия атаки.

— При необходимости организуем временное размещение жителей поврежденных квартир, с учетом погодных условий оперативно восстановим остекление. С утра объехал все объекты, подвергшиеся атаке. Городские службы работают на местах, продолжаем ликвидировать последствия и помогать людям.

Беляев также попросил жителей, чье имущество пострадало, позвонить в службу учета претензий граждан (8 (8555) 35-10-72, 8 (8555) 35-10-00). Специалисты зафиксируют обращение и предоставят необходимую информацию по дальнейшим действиям.



Никита Егоров