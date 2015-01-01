Дело Деданина
Известного в Бугульме предпринимателя Евгения Деданина узнала вся страна. Домой к нему нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге, оба злоумышленника скончались от ножевых ранений. Предполагаемого сообщника налетчиков из Самарской области — тренера по боевым искусствам Андрея Климанова — отправили под арест. Сам Евгений Деданин успел получить статус потерпевшего в деле о разбое и подозреваемого в убийстве за пределами необходимой обороны.
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