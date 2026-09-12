В Татарстане утром вводили режим беспилотной опасности

В соседней с Татарстаном Самарской области один человек пострадал в результате атаки на промышленные предприятия

В Татарстане утром вводили режим беспилотной опасности. Он действовал с 05:52 до 07:52 мск.

На аналогичный период времени были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

В соседней с Татарстаном Самарской области один человек пострадал в результате атаки на промышленные предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Также зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов.

— Для жителей открыт пункт временного размещения. Развернут штаб. В данный момент идет сбор информации, ликвидация последствий действий ВСУ, — написал он.

Всего за период с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября сбили 230 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Денис Петров