Международная правозащитная группа Агора
Общая информация
Международная правозащитная группа Агора — объединение более 50 юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека.
Постоянные юридические группы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Чите, а также в Хельсинки, Софии и Лондоне.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Email: agorarights@gmail.com
Дата последнего обновления: 06.12.2020