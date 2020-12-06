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Международная правозащитная группа Агора

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Общая информация

Международная правозащитная группа Агора — объединение более 50 юристов-правозащитников, работающих по резонансным делам о нарушении прав человека.

Постоянные юридические группы работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Чите, а также в Хельсинки, Софии и Лондоне.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Email: agorarights@gmail.com

Дата последнего обновления: 06.12.2020

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