Мэр Нижнекамска сообщил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на район
Угроза атаки беспилотников уже снята
В Нижнекамске отразили массированную атаку БПЛА. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
По его словам, силы ПВО успешно справились с отражением атаки на район.
— Силами ПВО успешно отражена очередная массированная атака на наш район. От лица всех жителей выражаю благодарность силовым структурам за слаженную работу и защиту наших нижнекамцев! — написал Беляев.
Сейчас угроза атаки БПЛА на Нижнекамск снята, но режим беспилотной опасности сохраняется. Мэр Нижнекамска призвал не терять бдительность.
Ранее в восьми городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА.
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