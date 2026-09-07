Мэр Нижнекамска сообщил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на район

Угроза атаки беспилотников уже снята

В Нижнекамске отразили массированную атаку БПЛА. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, силы ПВО успешно справились с отражением атаки на район.

— Силами ПВО успешно отражена очередная массированная атака на наш район. От лица всех жителей выражаю благодарность силовым структурам за слаженную работу и защиту наших нижнекамцев! — написал Беляев.

Альберт Муклаков

Сейчас угроза атаки БПЛА на Нижнекамск снята, но режим беспилотной опасности сохраняется. Мэр Нижнекамска призвал не терять бдительность.

Ранее в восьми городах Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин