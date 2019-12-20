«Пусть она сядет!»: 133 потерпевших ждут справедливого суда над лидером справороссов

В Казани суд уличил обвиняемую в аферах на 33 млн Рушанию Бильгильдееву и трех ее адвокатов в попытке затянуть следствие

Фото: Ирина Плотникова

Уже будущей весной в казанский суд может поступить уголовное дело депутата городской Думы и лидера регионального отделения «Справедливой России». С подачи следствия Рушание Бильгильдеевой установили предельный срок ознакомления — до 1 февраля 2020 года она должна дочитать 17 томов. То же ограничение распространяется на трех адвокатов обвиняемой в мошенничествах по договорам о продаже участков в трех коттеджных поселках с обещанием обеспечить всем нужным — от дорог и газа до детских площадок с забором. Сама Бильгильдеева заявила «Реальному времени» о своей вере в правосудие.

Отрезанные от цивилизации



Суда над бизнесменом и депутатом Рушанией Бильгильдеевой ждут 133 потерпевших — исполнения обещанного в договорах 2013—2016 годов не дождались покупатели участков в поселках Радужный и Студенцы Верхнеуслонского района, а также Восточного Державино — в Лаишевском.

Землю всем продавали под частную застройку, умалчивая, что часть участков относятся к категории сельхозземель. Часть покупателей не приступали к возведению домов, часть давно построились и теперь мучаются.

— Как весна — приходиться бросать машины в деревне Державино и пешком по грязи полтора—два километра добираться до своего «коттеджного поселка». Года два назад зимой из-за бурана три дня не могли выехать из дома, а в МЧС нам сказали: «У вас частный поселок, должна быть своя служба», — рассказывает один из потерпевших «державинцев» на условиях анонимности, опасаясь реакции дамы-депутата. — А при заключении договора нам к концу 2015-го обещали газ, воду и свет, а еще дорогу, детскую площадку и забор вокруг поселка. Теперь уже и не обещают.

В Восточном Державино сейчас постоянно живут 15 семей, есть и многодетные. Остальные приезжают на выходные. Газа так и нет, электричество подводили за свой счет — за месяц с учетом использования котлов осенью и зимой улетает 5—8 тысяч рублей. Вода в домах то есть, то нет.

«Как весна — приходиться бросать машины в деревне Державино и пешком по грязи полтора—два километра добираться до своего «коттеджного поселка», — рассказывает один из потерпевших «державинцев». Фото poselki116.ru

Лишь после возбуждения дела Бильгильдеева, по словам местных, заключила договор на строительство водонапорной башни. Правда, с исполнителем работ не рассчиталась, в итоге тот отказался отдавать техническую документацию и достроенный прошлым летом объект де-факто не принят в эксплуатацию и не передан на баланс обслуживающей организации, рассказывают потерпевшие. Местный водоканал успел подключить к башне и деревню Державино, «чтобы вода не застаивалась», правда, по факту насосы работают так, что у деревенских проблем нет, а в коттеджном поселке краны регулярно пересыхают.



В общем актуальными подарками оказались и плед, и термос, которые вручили в 2013-м при подписании договора в агентстве недвижимости «Пассаж» одной из ныне семей. На следующий год ради будущей стройки эти потерпевшие продали и квартиру, и дачу.

— Считаю, она нас обворовала! Земля ей даже не принадлежала, мы-то еще успели зарегистрироваться, а у других и с этим проблемы возникли, когда реальный собственник участков, поняв, что от него скрывают часть денег, запретил их регистрацию. Если она нам не доделает или деньги не отдаст, пусть сядет! — возмущается еще один покупатель.

Со слов людей, поодиночке они не раз обращались к силовикам, однако добиться возбуждения уголовного дела смогли лишь сообща, наняв адвоката. Как выяснило «Реальное время», обвиняемая успела возместить ущерб пяти покупателям.

«Проделана работа в Студенцах. Летом до конца доведен водопровод, пробурена скважина. Мы ее запустим на определенных условиях наших...», — говорит Бильгильдеева

Позиция обвиняемой: «Не Бильгильдеева отвечает за газ!»

Накануне в Приволжский райсуд Казани Рушания Бильгильдеева пришла с двумя адвокатами — Физули Балафендиевым и Аделем Фатхуллиным. Третья защитница — москвичка с казанским прошлым Лариса Данилюк, бывает в Татарстане наездами.

Приходу журналиста «Реального времени» обвиняемая и политик обрадовалась, говорит, сама хотела скоро собрать пресс-конференцию, а тут нашелся повод — Следком направил в суд ходатайство об ограничении срока ознакомления с материалами дела. С учетом неудачных попыток ареста депутату Бильгильдеевой перспектив для удовлетворения нового ходатайства следствия защитники не видели. Но ошибались.

Напомним, в марте в суде Бильгильдеева обещала — «как только растает снег, засучить рукава и работать, работать», имея в виду прокладку коммуникаций в поселке. В ходе проигранной кампании по выборам в Госсовет РТ предрекала — «дело развалится». Теперь же на вопрос, что реально сделано в поселках за 9 месяцев, ответила так:

— Проделана работа в Студенцах. Летом до конца доведен водопровод, пробурена скважина. Мы ее запустим на определенных условиях наших... Ежегодно, благодаря поддержке моих соратников, мы более двух миллионов вкладываем в проекты. И сегодня остается по двум проектам только газификация.

— А та скважина до домов доведена? — уточнила журналист «РВ».

— Ну, давайте мы сейчас об этом говорить не будем... Земельные участки не мои. Я не собственник. Проект не реализован до конца. И если там из 96 участков проданы 30, а владельцы остальных на контакт не идут — что делать?! И почему я в этом виновата?.. Не Бильгильдеева отвечает за газ! Понимаете? — выступила у зала суда бизнес-леди.

Позиция обвиняемой — преступлений она не совершала, а неисполненные обязательства относятся к категории гражданско-правовых отношений. По версии силовиков, она изначально не собиралась оказывать услуги по прокладке коммуникаций и благоустройству.

Евгения Романова поделилась с судом информацией — обвинение Бильгильдеевой предъявлено еще в марте, дополнительные эпизоды появились в июле и августе

Суд счел — ознакомление «идет бессистемно и неэффективно»

На заседании суда никого из потерпевших не было. Следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Евгения Романова поделилась с судом информацией — обвинение Бильгильдеевой предъявлено еще в марте, дополнительные эпизоды появились в июле и августе. С 1 октября подследственной и трем ее защитникам предоставлена возможность знакомиться с материалами дела.

За 60 рабочих дней Бильгильдеева одолела 24 тома, ее казанские адвокаты — 23 и 25 томов соответственно, а москвичка — лишь 16. Всего же в депутатском уголовном деле — 41 том. А срок следствия истекает 5 марта 2020 года. В последний раз его продлевал уже замруководителя Следкома РФ.

По мнению следователя, защита злоупотребляет правом, намеренно затягивает ознакомление, читая по 2-3 часа в день, в надежде избежать уголовной ответственности — вероятно, за счет истечения сроков давности. «Скорость там указана — один том 3 дня читают. Правда, читают регулярно, включая субботы», уточнила Романова и попросила суд определить для обвиняемой и адвокатов предельный срок ознакомления — до 1 февраля 2020 года.

— У нас в январе 10—12 рабочих дней. Вы хотите обязать нас полтора тома в день читать? — поинтересовался защитник Адель Фатхуллин.

Следователь ответила утвердительно, а далее уже на вопрос судьи Аделя Бисерова уточнила — при желании можно организовать ознакомление и в новогодние дни — со 2 января. Энтузиазма у защиты это предложение не вызвало. И адвокаты, и обвиняемая возражали против ограничения.

— Срок до 1 февраля — он не реален на самом деле, чтобы подготовить доказательную базу моей невиновности, — заявила Рушания Бильгильдеева.

По мнению следователя, защита злоупотребляет правом, намеренно затягивает ознакомление, читая по 2-3 часа в день, в надежде избежать уголовной ответственности — вероятно, за счет истечения сроков давности

Адвокат Физули Балафендиев заявил — уголовное дело не художественная литература, тут нужно не просто читать, анализировать и объяснять подзащитной все, что непонятно. «Мы не должны быть привязаны к сроку следствия, раз срок заканчивается — надо его продлевать, иначе получается нарушение права на защиту. А на кону — судьба человека», — заметил он.

«А до 5 марта успеете изучить?», — включилась следователь. «Ну сложно сказать», — воздержался от обещаний Балафендиев. Его коллега Адель Фатхуллин сделал акцент на другом: «Считаем дело расследовано не в полном объеме, и нужно провести дополнительные следственные действия. Если мы не сможем ходатайство [на стадии ознакомления] заявить, дело поступит в суд...».

Представитель прокуратуры Советского района Наталья Кожевникова ходатайство следствия поддержала.

Судья Бисеров в совещательной комнате пришел к выводу — ознакомление с материалами дела «идет бессистемно и неэффективно». И ограничил срок чтений. Защита намерена оспорить данное решение.

На старте расследования силовики выдвигали предположение — часть средств обманутых покупателей могли пойти на финансирование предвыборных компаний 2014—2015 годов. Подтвердить или опровергнуть эту версию документально не удалось — на момент возбуждения дела обе фирмы — ООО «Пассаж» и АН «Пассаж» — были ликвидированы, утверждают источники «Реального времени». Интересующая следствие документация этих фирм так и не была найдена. Как и имущество лидера татарстанских справороссов, на которое можно было бы наложить арест.