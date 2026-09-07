В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более пяти часов
Ограничения действовали с 01.57 мск до 07.27 мск
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более пяти часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения на территории республики действовали с 01.57 мск до 07.27 мск. Ранее также была отменена угроза атаки БПЛА на восемь городов Закамья Татарстана.
Также возобновил свою работу после нескольких часов ограничений аэропорт Казани. Воздушные гавани Бугульмы и Нижнекамска временно остаются закрытыми.
Напомним, в утренние часы мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на район.
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