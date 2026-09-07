В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более пяти часов

Ограничения действовали с 01.57 мск до 07.27 мск

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя более пяти часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения на территории республики действовали с 01.57 мск до 07.27 мск. Ранее также была отменена угроза атаки БПЛА на восемь городов Закамья Татарстана.

Также возобновил свою работу после нескольких часов ограничений аэропорт Казани. Воздушные гавани Бугульмы и Нижнекамска временно остаются закрытыми.

Напомним, в утренние часы мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на район.

Зульфат Шафигуллин