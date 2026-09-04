Режим беспилотной опасности в Татарстане снят

В период действия режима закрывали аэропорты

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Ограничения действовали с утра 4 сентября — с 3:09 до 5:52. Об этом сообщила республиканская служба РСЧС.

В период действия режима аэропорты в Казани и Бугульме временно закрывались для приема и отправки рейсов. В Нижнекамске продолжают действовать ограничения.

Ранее сообщалось, что Казанский ГАУ станет полигоном для испытаний беспилотников в АПК. Практические испытания начнутся в 2027 году.

Алсу Сабирзанова