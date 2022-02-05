События недели: открытие Олимпиады, миллиардные экопроекты НКНХ, сериал о подростковой преступности в Казани

Какими событиями запомнится очередная неделя в Татарстане?

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Уходящие семь дней запомнятся татарстанцам как позитивными событиями, например, открытием зимних Олимпийских игр в Пекине, где республику представляют восемь спортсменов, так и негативными — очередными антирекордами заболеваемости коронавирусом, вот-вот пробьющими потолок в тысячу случаев за сутки. На этой неделе Приволжский суд Казани решил, что экс-министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов виновен в подстрекательстве к убийству и отправил его на 8 лет в колонию строго режима, а руководство КГМУ решило уволить своего преподавателя, «прославившего» вуз придирками к студентам. В Казани рухнула очередная финансовая пирамида, основанная бизнесменом Евгением Ивановым, инвестиции в которую принимались в криптовалюте, и почти разгорелся скандал между клубом радиолюбителей и ДОСААФ РТ, которое выставляет их за дверь. Росприроднадзор и «Нижнекамскнефтехим» в среду подписали соглашение о взаимодействии, а Минмолодежи, Татарстанская таможня, Управление ЗАГСа и «Татмедиа» отчитались о проделанной в прошлом году работе. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

В Казани схлопнулась еще одна пирамида

В начале недели казанский бизнесмен, основатель проекта о франшизах «Бибосс» Евгений Иванов в видеообращении к вкладчикам объявил о закрытии своего криптовалютного инвестпроекта Raf Systems, созданного в 2021 году.

Он, кстати, в прошлом же году был внесен Центробанком РФ в список компаний с признаками финансовой пирамиды.

Свое решение Иванов объяснил неспособностью организации платить по своим обязательствам. При этом некоторым вкладчикам бизнесмен все-таки пообещал вернуть вложенные ими средства. Несмотря на это обещание, инвесторы уже создают чаты в соцсетях, где обсуждают подачу коллективного обращения в правоохранительные органы. Сайт и страницы Raf Systems в соцсетях уже недоступны. Да и самого криптобизнесмена уже не найти уже в России — Иванов покинул страну.

Фото: кадр трансляции

Как рассказали «Реальному времени» в отделении Банка России — Национальном банке по РТ, в пользовательском соглашении компании прямым текстом указывалось, что владельцы и другие связанные с Raf System лица не несут никакой ответственности за точность, законность и достоверность информации, представленной на сайте. Raf Systems позиционировала себя как «краудинвестинговая платформа», но вложиться в нее можно было только в криптовалюте.



Над главой ПСО «Казань» опять сгустились тучи

В понедельник против неустановленных лиц из руководства ПСО «Казань» возбудили новое уголовное дело.

В этот раз о мошенничестве в особо крупном размере. Главу компании Равиля Зиганшина вызвали на допрос в Следственный комитет. По версии следствия, руководство строительной компании в 2019 году представило в налоговые органы декларации и фиктивные документы о взаимоотношениях с двумя контрагентами, что позволило затем незаконно получить из бюджета 172 миллиона рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Ранее Зиганшину предъявили еще два эпизода по уклонению от уплаты налогов. Общая сумма сокрытия средств составила порядка 4 миллиардов рублей.



Фото: Максим Платонов

Между тем бывший партнер по бизнесу и друг Равиля Зигшина — Рамиль Шайдуллин — намерен стать кредитором «тонущего» предпринимателя. Сейчас он является индивидуальным предпринимателем и пытается стать правопреемником обанкротившегося субподрядчика ПСО «Казань» — фирмы «ИСК «Стройинжиниринг». Именно эту компанию Зиганшин привлек к строительству метро в Казани перед стартом Всемирных студенческих игр, а затем не выплатил строителям-субподрядчикам 420 миллионов рублей.

Увольнение за критику внешности

В начале недели вспыхнул скандал вокруг одного из преподавателей Казанского государственного медицинского университета: в соцсетях появилось обращение студентки 2-го курса вуза Даны Лоцких, заявившей о критике ее внешности на экзамене.

Девушка рассказала, что преподавательница Гульнара Шаймарданова, посмотрев на ее фото в зачеткой книжке, сделанное до перелома челюсти, посоветовала ей прибегнуть к пластической операции. К другой студентке сотрудница вуза якобы придиралась из-за хиджаба.

КГМУ оперативно отреагировал на скандальный инцидент: по приказу ректора создали комиссию, которая провела служебную проверку. По ее итогу преподавательница, не сдерживающая себя в критике студентов, лишилась рабочего кресла, а в вузе, чтобы подобные инциденты не повторялись, разработали специальный комплекс организационно-методических мер.



В общем-то, увольнение — это все, чего хотела Лоцких после всего высказанного преподавательницей в ее адрес. Девушка не планирует идти в суд и требовать моральную компенсацию:

— Вопрос не в деньгах и ни в коем случае не в уголовной ответственности. Было бы хорошо, если бы преподавателя просто отстранили без возможности преподавать в дальнейшем. Я думаю, что с ней мы больше коммуницировать не будем, но есть же люди и после… мало ли, кто-то воспримет такую критику [близко к сердцу], дойдет до суицида… Так что все, чего бы я хотела, что считала бы правильным, — увольнение. Не более. Ну и признание вины, — рассказывала Лоцких «Реальному времени».



Экс-министра экологии РТ приговорили к 8 годам колонии, а на скамье подсудимых оказался адвокат Бадрутдинов



Спустя почти два года после ареста в качестве обвиняемого Агляма Садретдинова, бывшего министра экологии Татарстана и экс-главу Буинского района, Приволжский райсуд Казани все же признал виновным в подстрекательстве к убийству 2003 года: тогда в Буинске расстреляли общественного активиста Рашида Садыкова.



Суд удовлетворил запрос гособвинения и отправил чиновника в колонию строгого режима на 8 лет. Как пояснил свое решение судья Тимур Зарипов, показания осужденного о его непричастности к тяжкому преступлению являются «надуманными и не согласующимися с другими доказательствами... они полностью опровергнуты в ходе судебного заседания». При этом бывшего министра полностью оправдали по обвинению в четырех взятках.

В среду на скамье подсудимых оказался казанский адвокат Марсель Бадрутдинов, правозащитник со стажем в 13 лет: бывший подзащитный Булат Шакиров обвиняет его в афере на 2 миллиона рублей.

Фото: Ирина Плотникова

По версии следствия и обвинителя, пять лет назад подсудимый похитил эту сумму у матери своего подзащитного, чтобы передать их в качестве взятки неким должностным лицам судебной системы за замену реального ареста домашним, но так и не донес до адресатов: Шакирова все же признали виновным в 2019 году, осудив на 7 лет. Бадрутдинов обвинения в свой адрес не признает и называет себя жертвой оговора.

— С обвинением не согласен, вину не признаю. Я считаю, что данная позиция Шакирова и Кадыровой родилась после того, как я написал заявление на них о вымогательстве. Это способ защиты, чтобы не дать ход делу по вымогательству. Все они между собой являются родственниками. Как нагло врали в ходе своего уголовного дела и не признавали вину, так и сейчас пытаются свалить вину и, вообще, обвинить человека на ровном месте в том, чего он не совершал, — заявил в суде Бадрутдинов. Пока же он пробудет под домашним арестом до 21 апреля.

«Колумбайн» теперь в России по запретом

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, признав террористическим и запретив в стране движение «Колумбайн»*.

Как пояснили в надзорном ведомстве, эта «террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций». Кроме того, под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна»* и пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления.

К числу последних можно отнести трагические события мая 2021 года в казанской гимназии №175. Следственные органы считают, что Ильназ Галявиев, учинивший стрельбу, как раз и был последователем насильственной идеологии. Жертвами стрелка стали семь учеников и два учителя.

Фото: Максим Платонов

В Генпрокуратуре добавили, что участники террористического движения «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей». Теперь участие в его деятельности преследуется по закону, нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.

Антирекордная неделя COVID-19

Каждый день на этой неделе ознаменовался новыми антирекордами по заболеваемости коронавирусом.

По данным на 4 февраля, в России за сутки зарегистрировали свыше 168 тысяч заразившихся, а в Татарстане этот показатель приблизился почти к тысяче.

Пика заболеваемости в стране Роспотребнадзор ожидает в середине февраля. Столь высокий рост новых случаев COVID-19 эксперты связывают с большой заразностью «омикрона» и традиционным для этого периода сезоном гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций. В республиканском оперштабе заверили, что все инфекционные госпитали полностью укомплектованы врачами, а все поликлиники перевели на семидневку — теперь они работают по субботам и воскресеньям.

Вместе с этим из-за стремительного роста заболеваемости в Татарстане со 2 февраля приостановлено оказание плановой медпомощи и проведение диспансеризации взрослым и профосмотров у детей. Врачи принимают только пациентов с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, призывников и беременных. Между тем стационарная медпомощь продолжает оказываться в привычном режиме. Как отметил замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, «как только у нас будет снижение заболеваемости и поликлиники будут возвращаться к более-менее плановому режиму работы, мы тут же все вернем».

Фото: Максим Платонов

А вот возвращаться к жизни без антиковидных ограничений Татарстан не спешит: QR-коды отменять не планируется. Но есть и хорошая новость — новые противоэпидемиологические меры вводить не намерены.



О достижениях и планах на год текущий — таможня, Минмолодежи, ЗАГС и «Татмедиа»

На этой неделе продолжилась череда отчетов министерств и ведомств Татарстана о проделанной в 2021 году работе.

Первой итоги подвела республиканская таможня. По данным генерал-майора таможенной службы Марата Гараева, в прошлом году внешнеторговый товарооборот РТ составил более $16 миллиардов, из которых экспорт составил более $10,9 миллиарда, в федеральный бюджет перечислено 2,7 миллиарда рублей. Доля Татарстана во внешней торговле среди других регионов ПФО составила почти треть. «В минувшем году вопреки негативной эпидемиологической обстановке в мире товарооборот республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился», — отметил Гараев.

Ответ перед правительством держал и новый руководитель Министерства по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Если судить по докладу, на работу с подрастающим поколением в Татарстане выделяется немало средств: расходы на молодежную политику составили почти 2,6 млрд рублей, работают 32 молодежных центра и 224 подростковых клуба, реализуются различные программы, проводятся десятки мероприятий. В планах «молодого» министерства на 2022 год большое количество всевозможных инициатив. Среди них проведение молодежного хакатона в сфере креативных индустрий и создание инклюзивного молодежного совета, который объединит молодых и активных людей с ограниченными возможностями здоровья, а также цифровой службы психологической помощи молодежи.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Отчитывалось на этой неделе и управление ЗАГСа кабинета министров РТ. Глава ведомства Гульшат Нигматуллина представила исключительно позитивную статистику, не став углубляться в рост и причины смертности. Татарстанцы в 2021 году стали чаще жениться: создано почти 25 тысяч новых семей, что на 5 тысяч больше, чем в 2020-м. Таким образом, Татарстан по количеству браков вышел на первое место в ПФО. Также республика в лидерах по числу рождения вторых (примерно 16 тысяч) и третьих (более 7,6 тысячи) детей.

Разводиться татарстанцы в 2021-м стали реже. В ближайшие годы ЗАГС начнет внедрять современные цифровые сервисы: вместо бумажных гербовых — предоставлять электронные выписки свидетельств о рождении, смерти и т.п. При этом участвовавший в коллегии председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин раскритиковал идею регистрации брака в цифровом режиме, подчеркнув, что «такие церемонии обязательно должны проходить в живом общении».

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» не только обсудило итоги работы в 2021 году, но и главные проблемы отрасли. По словам главы агентства Айдара Салимгараева, за последние пару лет резко упали тиражи республиканских подписных изданий, а телерадиовещание столкнулось с кризисом. Также он раскритиковал работу пресс-служб и отсутствие в некоторых муниципальных администрациях настоящих пресс-секретарей. Следуя тенденциям современного общества, агентство решило делать собственный контент для «зумеров» и даже начало осваивать сеть TikTok: «необходимость цифровой трансформации требует переформатирования работы согласно вызовам времени», отметил Салимгараев.

Фото: Максим Платонов

Россия — США: кризис отношений продолжается

Без изменений в лучшую сторону осталось затянувшееся выяснение отношений между Россией, США и НАТО.

Москва призвала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины: американские СМИ в последнее время публикуют много непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о происходящем на Украине и вокруг нее. Эти сообщения приводят к истерике украинцев, которые «чуть ли не фронтовые мешки собирают».

В свою очередь Вашингтон сообщил журналистам, что получил ответ РФ на предложение по деэскалации кризиса вокруг Украины. Однако российский МИД опроверг эту информацию: в России еще только готовится «сводный» ответ США и НАТО.

В пятницу представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сдерживание России остается основным приоритетом для НАТО. По ее словам, под это подвязываются планы военного строительства, учения, создание инфраструктуры и выстраиваются программы сотрудничества альянса с партнерами. Она добавила, что слова и действия НАТО расходятся с заявлениями о диалоге с Россией.

Зато Китай заявил о готовности укреплять дружбу и сотрудничество с Россией. В пятницу президент страны Владимир Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор лидеров двух держав длился почти три часа, а по его итогам они подписали совместное заявление о международных отношениях.



Фото: kremlin.ru

В экопроекты НКНХ вложит 6 млрд рублей, а окружающую среду в НМР под контроль взял новый отдел Росприроднадзора

Росприроднадзор и «Нижнекамскнефтехим» в среду подписали соглашение о взаимодействии.

Подписи под документом в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова поставили глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей.

В этот же день Радионова и Минниханов открыли в Нижнекамске новое здание отдела Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и лабораторию филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ». Глава Росприроднадзора рассказала, что получила большой запрос и посыл от жителей города с жалобами на экологические проблемы. Поэтому и решили реанимировать отдел Росприроднадзора и создать при нем специальную аналитическую лабораторию, оснастив ее современным оборудованием, которые теперь будут контролировать деятельность промышленников не только Нижнекамска, но и Альметьевска и Набережных Челнов.



Фото: Александр Ильин

Госсовет подключился к реформированию местного самоуправления

Госсовет Татарстана подготовил 13 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», рассматриваемому Госдумой.

Документ подготовили законотворцы Андрей Клишас и Павел Крашенинников, уже известные по закону о региональной власти, из-за которого Рустама Минниханова через несколько месяцев должны перестать называть президентом. Законопроект, предусматривающий реформу местного самоуправления, в Татарстане восприняли неоднозначно: он вызвал немало вопросов, хотя и получил поддержку республиканского парламента в конце прошлого года. Так, например, статья 1 предусматривает, что ОМС участвуют в решении задач местного самоуправления, и татарстанские парламентарии предложили уточнить данное положение, дополнив его фразой «вопросами непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».

Почтенному клубу казанских радиолюбителей указали на дверь

На этой неделе разгорелся спор между ДОСААФ Татарстана и казанским радиоклубом.

Последнему, который проработал под их вывеской почти 90 лет, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту РТ пригрозило выселением с занимаемой территории.

После публикации в «Реальном времени» глава татарстанского ДОСААФ Сергей Старостин решил объяснить, что именно стало причиной для выдворения. По его словам, это отсутствие каких-либо документов у клуба, который существует только на словах. При этом его не выселяют полностью, а лишь просят освободить несколько кабинетов.

Фото: radioklub.narod.ru

В ответ радиолюбители заявили, что не собираются регистрировать объединение, чтобы не нести допрасходов, поскольку клуб не получает никакого финансирования от ДОСААФ, хотя и представляет его на всероссийских конкурсах. Но коллективная радиостанция, на базе которой и был основан клуб, числится на балансе общества и на нее есть документы.

Для содействия духовно-нравственного развития общества

В Татарстане учредили новый республиканский фонд — «Изгелек-Доброта».

Он будет содействовать духовно-нравственному развитию общества, сохранению обычаев и традиций народов республики, умножению и развитию научного, культурного, интеллектуального и туристического потенциала.

Указ о создании фонда подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он же и будет возглавлять наблюдательный совет организации. Учредителем фонда станет Минземимущества РТ. Финансировать его деятельность планируется из бюджета Татарстана.

О криминальной Казани 90-х снимут сериал

Российский кинорежиссер Жора Крыжовников, наиболее известный по комедиям «Горько!» и сериалу «Кухня», решил снять в Казани новый сериал с рабочем названием «Слово пацана».

Фото: пресс-служба дирекции «Время кино»

Основой для его сценария станет книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», которая вышла в свет в 2020 году. В ней автор исследует «казанский феномен», используя многочисленные интервью непосредственных участников тех криминальных событий. К участию в съемках уже пригласили жителей Казани, а кастинг съемочная группа проводит на этой неделе.

«Вместе ради общего будущего»

4 февраля в Пекине открылись 24-е зимние Олимпийские игры. За день до этого там стартовали первые соревнования — по керлингу в дабл-миксте.

Незадолго до церемонии открытия началась короткая программа командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим, получив 95,81 балла. Вторые места взяли пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кроме того, есть и первая победа: в матче группового турнира Олимпиады-2022 женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 5:2.



Церемония открытия стартовала 4 февраля в 15.00 по московскому времени на Национальном стадионе в Пекине. Знамя национальной сборной России, шедшей 46-й по счету, на открытии несли конькобежка и серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 года Ольга Фаткуллина и хоккеист и олимпийский чемпион 2018 года Вадим Шипачев. Поддержать российских спортсменов в Пекин приехал и президент России Владимир Путин, который наблюдал за церемонией в ложе на стадионе.

Фото: olympics.com

В шоу церемонии открытия, которое кратко рассказало о 5000-летней истории Китая, участвовали около 3 тысяч человек. Его постановщиком выступил знаменитый китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу, который трижды номинировался на «Оскар».

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут под девизом «Вместе ради общего будущего». На них разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта. Татарстан, напомним, там представляют восемь спортсменов. Россиянам, которые привезут с Олимпиады золото, выплатят по 4 миллиона рублей, за серебряную медаль — 2,5 миллиона, а за бронзу — 1,7 миллиона.



*«Колумбайн» — движение признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022.

