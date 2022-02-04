Минздрав Татарстана: в стационарах продолжают оказывать плановую медпомощь
Оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
— Стационарная помощь продолжает оказываться, — заверил он.
Приказ о приостановке плановой медицинской помощи и диспансеризации начал действовать со 2 февраля. В соответствии с приказом приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию). Кроме того, приостановлена доставка пациентов старше 65 лет в больницы из сел, за исключением вакцинации.ОбществоМедицина Татарстан
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