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Минздрав Татарстана: в стационарах продолжают оказывать плановую медпомощь

10:34, 04.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав Татарстана: в стационарах продолжают оказывать плановую медпомощь
Фото: Максим Платонов

Оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Стационарная помощь продолжает оказываться, — заверил он.

Приказ о приостановке плановой медицинской помощи и диспансеризации начал действовать со 2 февраля. В соответствии с приказом приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию). Кроме того, приостановлена доставка пациентов старше 65 лет в больницы из сел, за исключением вакцинации.

ОбществоМедицина Татарстан

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