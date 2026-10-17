Трамп заморозил закон об «адских» антироссийских санкциях

Трамп уведомил Конгресс, что временный отказ от применения санкций соответствует национальным интересам США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке новых антироссийских санкций. Закон, предусматривающий новый пакет мер против России, был принят месяц назад, а его ключевые положения должны были вступить в силу 18 октября, передает «Ъ».

Трамп уведомил Конгресс, что временный отказ от применения санкций соответствует национальным интересам США. Санкции будут заморожены до тех пор, пока президент или госсекретарь не определят, что целесообразно принять дальнейшие меры. Предыдущие указы о санкциях против России отменены не будут.

Трамп отказался от применения пошлин до 100% на товары из стран — пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также заморозил введение 500-процентных пошлин на российские товары. Месяц назад после подписания документа он говорил, что воспользуется этим законом «в случае необходимости».

Напомним, Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России в ночь на 19 сентября. Большинство ключевых мер администрация должна ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу.

Алсу Сабирзанова