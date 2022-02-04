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Сборная России на церемонии открытия Олимпийских игр пройдет под 46-м номером

14:57, 04.02.2022
Сборная России на церемонии открытия Олимпийских игр пройдет под 46-м номером
Фото: pixabay.com

Российские спортсмены пройдут под 46-м номером на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили в оргкомитете Игр.

Всего в параде примет участие 91 делегация. Его традиционно откроют спортсмены из Греции, а последними выйдут хозяева соревнований. Перед россиянами на стадион выйдут представители сборной Румынии, которые, в свою очередь, выходят после Франции.

Фото: olympic.ru

Российские спортсмены Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев были выбраны знаменосцами на Церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
Фаткулина — конькобежка и серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 года. Для нее эти игры станут третьими в карьере.

Шипачев — хоккеист и олимпийский чемпион 2018 года. Также он является чемпионом мира — 2014 и неоднократным призером этих соревнований.

Максим Кокунин
СпортОбщество

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