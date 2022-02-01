Нацбанк РТ: ответственность за законность и достоверность информации на сайте Raf Systems никто не нес

В Отделении Банка России — Национальном банке по РТ «Реальному времени» прокомментировали закрытие финансовой пирамиды Raf Systems. По его информации, в пользовательском соглашении компании было прямым текстом написано: владельцы и другие связанные с Raf System лица не несут никакой ответственности за точность, законность и достоверность информации, представленной на сайте.

Компания позиционировала себя как «краудинвестинговая платформа», но вложить деньги в нее можно было только в криптовалюте, отметили в Нацбанке РТ.

— Банк России регулярно предупреждает, что взаимодействие с подобными компаниями может приводить к финансовым потерям. Мы призываем граждан быть осмотрительными и, прежде чем заключать договор с компанией и доверять ей свои деньги, проверять, законно ли она работает, есть ли у нее лицензия Банка России. Сделать это можно на сайте Центрального банка Российской Федерации. Там же размещен список компаний с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и фирм, незаконно выдающих себя за профессиональных участников рынка ценных бумаг, — напомнили в Нацбанке РТ.

Сегодня казанский бизнесмен, руководитель и основатель проекта о франшизах «Бибосс» Евгений Иванов объявил о закрытии криптовалютного инвестиционного проекта Raf Systems. Его создали в апреле прошлого года. Вкладчикам обещали доход в размере 17—22% от вклада. За регистрацию нужно было заплатить от $100 в биткоинах. Иванов обещал вернуть части инвесторов денежные средства. Причиной закрытия проекта он назвал неспособность Raf платить по своим обязательствам.

На данный момент телефоны Иванова недоступны, а сам он уехал из России. Сайт пирамиды также не работает. Тем временем вкладчики Raf Systems обсуждают возможность подачи коллективного обращения в правоохранительные органы — для опроса они создали чат в Telegram.