В КГМУ выяснят обстоятельства конфликта между преподавателем и студенткой

Фото: Максим Платонов

В Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) выяснят причины конфликта между преподавательницей и студенткой второго курса. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе вуза.

— 31 января в ленте телеграм-канала Mash Iptash опубликовано обращение студентки второго курса лечебного факультета Казанского ГМУ Даны Лоцких. В обращении студентка рассказывает об инциденте, произошедшем 18.01.2022 г. при сдаче экзамена по дисциплине «гистология» с преподавателем, д.б.н., доцентом кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Г.Ф. Шаймардановой, — говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза уточнили, что для разбирательства приказом ректора будет создана специальная комиссия.

По словам девушки, во время экзамена преподаватель раскритиковала ее внешность. В 2020 году студентка сломала челюсть, а в зачетной книжке прикреплена фотография, сделанная до несчастного случая. В итоге преподаватель посоветовала студентке сделать пластическую операцию.

Также сотрудник вуза обвинила в излишней религиозности студентку, которая носит хиджаб и длинное платье. Со слов Лоцких, преподаватель сказала ей, что та «позорит нацию».

Еще один конфликт — между аспиранткой и преподавателем — произошел в КФУ осенью 2021 года. Так, аспирантка кафедры международного и европейского права Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. Соответствующее видеообращение она опубликовала на YouTube. Однако угроза оказалась ложной. Девушка не совершала самоубийства, и на следующий день ее допросила полиция.



Диана Жиленкова