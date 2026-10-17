Каждый второй россиянин получает доход от своего хобби

В среднем доход от увлечений составляет 27 000 рублей

Фото: Максим Платонов

Каждый второй россиянин уже монетизировал свое хобби, а девять из десяти готовы инвестировать в его развитие, чтобы начать зарабатывать. Такие данные следуют из опроса «Авито».

В среднем доход от увлечений составляет 27 000 рублей. Чаще всего респонденты видят потенциал заработка в рукоделии (12%), кулинарии (11%) и создании контента (10%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большинство опрошенных (40%) предпочли бы, чтобы любимое дело осталось дополнительным источником регулярного заработка. Сделать хобби основным доходом готовы 20%, из них 10% не против превратить его в полноценный бизнес.

При этом 39% россиян уверены, что продолжат заниматься делом для удовольствия, даже если оно станет основной работой.

Те, кто пока не монетизировал увлечение, готовы сделать это при появлении заказчиков (29%) или при уверенности в стабильном качестве (22%). Для старта 90% россиян готовы инвестировать в среднем 51 000 рублей: 36% хотели бы вложить не более 15 000 рублей, а 9% — более 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин готов к четырехдневке даже со снижением зарплаты, при этом 32% опрошенных готовы лишиться максимум 5% от зарплаты, еще 17% — в пределах 10%.

Зульфат Шафигуллин