США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности

США получили ответ России на предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины, сообщает «РИА Новости».



«Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести переговоры в публичном пространстве, поэтому мы оставим на усмотрение России, захочет ли она обсудить свой ответ», — сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, в Вашингтоне привержены диалогу с РФ, в том числе по вопросу украинского кризиса. США намерены продолжить консультации с союзниками и партнерами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут провести новые переговоры на следующей неделе. Заместитель главы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд отмечала, что в Вашингтоне видят знаки, свидетельствующие о заинтересованности Москвы в обсуждении американских ответов на российские предложения по безопасности, которые США ранее передали РФ.

Маргарита Головатенко