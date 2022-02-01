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США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности

09:47, 01.02.2022
США получили от России ответ на предложения по гарантиям безопасности
Фото: pixhere.com

США получили ответ России на предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины, сообщает «РИА Новости».

«Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести переговоры в публичном пространстве, поэтому мы оставим на усмотрение России, захочет ли она обсудить свой ответ», — сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, в Вашингтоне привержены диалогу с РФ, в том числе по вопросу украинского кризиса. США намерены продолжить консультации с союзниками и партнерами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут провести новые переговоры на следующей неделе. Заместитель главы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд отмечала, что в Вашингтоне видят знаки, свидетельствующие о заинтересованности Москвы в обсуждении американских ответов на российские предложения по безопасности, которые США ранее передали РФ.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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