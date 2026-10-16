Анна Акиньшина уйдет с поста гендиректора «Самолета»

Новым главой может стать Иван Иванов — его предложат в качестве новой кандидатуры для утверждения совету директоров

В ПАО «ГК «Самолет» сменится гендиректор, пишет «Коммерсантъ». Анна Акиньшина уйдет с поста по личным причинам.

Она работала на этой позиции с ноября 2024 года. Новым главой может стать Иван Иванов — его предложат в качестве новой кандидатуры для утверждения совету директоров «Самолета».

Смена менеджмента в «Самолете» произошла на фоне финансовых проблем, пишет издание. В начале года компания попросила у правительства льготный кредит на 50 млрд рублей. Это объясняли попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для системообразующих отраслей». Застройщик получил отказ — его состояние не сочли критическим.

ПАО «ГК «Самолет» — это один из крупнейших российских девелоперов. Как следовало из Единого ресурса застройщиков, на 1 октября группа строила 4,53 млн кв. м жилья, занимая первое место по этому показателю.

Галия Гарифуллина