Осенний субботник с «ТАИФ-НК»: за три дня с улицы Лесной вывезли девять КАМАЗов листвы

Нефтепереработчики присоединились к большой уборке города

Фото: Лилия Егорова

В Нижнекамске стартовала масштабная подготовка города к зиме. В осенней уборке традиционно участвуют работники АО «ТАИФ-НК». За предприятием уже много лет закреплена территория на улице Лесной. Субботник здесь проходит уже третий день. Ежедневно более 50 человек меняют офисную работу на метлы и грабли.

— В уборке участвуют работники независимо от должности: мужчины работают лопатами и загружают листву, а женщины им помогают. Все вышли добровольно и с хорошим настроением — никто никого не принуждал. Каждый из нас хочет жить в ухоженном и чистом городе, — рассказал заместитель начальника общего отдела АО «ТАИФ-НК» Артур Ханипов.

Лилия Егорова

На помощь прибыла и специальная техника: три самосвала, два погрузчика и два трактора-щетки. Работники АО «ТАИФ-НК» собирают листву и сухие ветки, после чего погружают их в КАМАЗы. За три дня удалось вывезти девять самосвалов листвы.



Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам. Их очищают тракторы-щетки — благодаря этому территория возле дорог, остановок и социальных объектов становится заметно чище. Сами участники субботника признаются: совместная уборка не только помогает привести город в порядок, но и сплачивает коллектив.

Лилия Егорова

— Настроение прекрасное: погода солнечная, работать приятно. Мы начали уборку возле автошколы и постепенно продвигаемся к остановке. Большой объем уже выполнен. В этом году листвы особенно много. Во время работы задействованы все мышцы — получается почти как тренировка, — смеется специалист службы перспективного развития и повышения эффективности АО «ТАИФ-НК» Резеда Гимазетдинова.

— Мы ежегодно участвуем в благоустройстве города. Осенью убираем опавшую листву, а весной очищаем территорию от накопившихся пыли и грязи. Благодаря нашим стараниям улица Лесная становится ухоженнее и красивее, — отметила бухгалтер АО «ТАИФ-НК» Ольга Шуваева.

— Во время уборки коллектив сближается: мы весело и дружно приводим город в порядок и подготавливаем его к зиме. А еще субботник поднимает настроение, хочется работать, по-другому ощущаешь жизнь. Вобщем, это классно, — призналась ведущий специалист протокольного отдела ПО «ТАИФ-НК» Альбина Овчинникова.

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На уборку улицы Лесной нефтепереработчики будут выходить в течение трех недель — до тех пор, пока закрепленная за предприятием территория не засияет чистотой.

Лилия Егорова