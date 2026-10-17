Летающий спорткар Tesla, «цифровая плесень»: главное из мира технологий

Глава Microsoft призвал создать «аварийный тормоз» для ИИ, Apple готовится запустить платформу ИИ в Китае

Фото: Реальное время

Уходящая неделя запомнилась сразу несколькими событиями в мире технологий. Apple представила устройства для умного дома и готовится запустить Apple Intelligence в Китае, «Яндекс» восстановил «Алису» после атак на дата-центры, Tesla представила «летающий» спорткар с двигателями SpaceX, а Anthropic предупредила о возможном появлении «цифровой плесени». Об этих и других новостях — в материале «Реального времени».

Apple готовится запустить Apple Intelligence в Китае

Apple планирует запустить платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence в материковом Китае в декабре вместе с обновлением iOS 27.3. В первую версию войдут функции, которые появились в США два года назад: Genmoji, сводки уведомлений, инструменты для работы с текстом и удаление объектов с фото.

Реальное время / realnoevremya.ru

Обновленная Siri с ИИ, представленная в этом году, в декабрьский запуск не войдет. Также в Китае будут недоступны инструменты Apple для генерации изображений, включая Image Playground, а часть текстовых функций ограничат для соблюдения местных требований.

Для запуска Apple сотрудничает с Alibaba и Baidu. С Alibaba разработаны механизмы контроля, включая фильтр, позволяющий властям одобрять обновления ИИ-моделей, с Baidu — функции поиска и Siri.

«Яндекс» восстановил работу «Алисы» и умного дома после атак на дата-центры

«Яндекс» сообщил о восстановлении большей части функций чата с «Алисой AI», умных колонок «Станция» и телевизоров на YaOS после атак на дата-центры. Пользователям вновь доступны режим «Эксперт», генерация текстов и изображений, работа с файлами и раздел «Студия».

На «Станциях» и телевизорах снова работают утреннее шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы. Управление умным домом восстановлено полностью: можно создавать сценарии, подключать ИИ-камеры и смотреть трансляции.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вместе с тем часть ограничений сохраняется. На «Станциях» пока недоступны звонки, возможны сбои при воспроизведении музыки на нескольких колонках, работе сказок и радионяни. На телевизорах ограничен режим караоке, а подключение устройств умного дома сторонних производителей может работать нестабильно.

В Anthropic допустили появление «цифровой плесени» до конца года

До появления «цифровой плесени» — ИИ, способного самостоятельно распространяться между устройствами без участия человека, — могут оставаться считанные месяцы. К такому выводу пришли исследователи Anthropic Уильям Чжоу и Дэниел Фримен. Речь идет об ИИ-моделях, которые смогут заражать подключенные к интернету устройства, запускать на них свои копии и продолжать распространение, распределяя вычисления между умными телевизорами, бытовой техникой и приставками. Остановить такую сеть будет сложно из-за отсутствия единого центра управления.

В ходе эксперимента специалисты запустили ИИ-модель на 15 недорогих телеприставках Android стоимостью около $55 каждая. Также они проверили распространение ИИ в изолированной сети из восьми виртуальных устройств: модель GLM-5.2 самостоятельно находила новые устройства, переносила файлы и запускала другую модель. В четырех из пяти испытаний она охватила все восемь устройств.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако условия были упрощенными: устройства не требовали авторизации, а более мощная модель управляла меньшей. Поэтому результаты не означают, что такой ИИ-вирус уже способен распространяться в интернете. По прогнозу исследователей, если небольшие модели продолжат развиваться нынешними темпами, к концу 2026 года они могут научиться выполнять весь процесс самостоятельно. В Anthropic подчеркнули, что полноценного автономного ИИ-вируса пока не существует.

Apple представила линейку устройств для умного дома

Apple анонсировала новые устройства для умного дома: центр управления HomeView, обновленную колонку HomePod mini 2 и ТВ-приставку Apple TV 4K. Также представлена линейка аксессуаров Apple Home Collection, созданная совместно с LG Electronics и Schneider Electric.

Главное устройство линейки — центр управления HomeView с алюминиевым корпусом и 7-дюймовым дисплеем на базе Siri AI. Оно распознает пользователя по лицу, поддерживает FaceTime, календарь и напоминания. Персонализированный интерфейс настраивается на шесть человек, через Siri можно управлять умным домом. HomeView выпускается в четырех цветах, его можно ставить на стол или вешать на стену.

Обновленная колонка HomePod mini 2 получила чип Apple S10 и Siri AI. В верхней части появилось светящееся полотно Sound Glow, реагирующее на музыку. Предыдущая версия колонки вышла более шести лет назад, в 2020 году. Новая приставка Apple TV 4K оснащена Siri AI с полноэкранным интерфейсом и управлением без рук, в паре с четырьмя колонками создает систему объемного звучания.

Tesla представила «летающий» спорткар Roadster с двигателями SpaceX

Tesla показала новую версию электрического спорткара Roadster, оснащенную двигателями от SpaceX. Презентация прошла на испытательном полигоне в Техасе. Автомобиль вертикально поднялся в воздух, совершил переворот над рядом припаркованных Tesla и приземлился на колеса. Удерживаться на поверхности ему помогла система вентиляторов, создающая прижимную силу.

По словам главы компании Илона Маска, благодаря дополнительным двигателям Roadster сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за секунду, а максимальная скорость составит около 370 км/ч. Производство планируется начать в 2028 году.

Маск уклонился от прямого ответа, насколько автомобиль пригоден для дорог общего пользования. «Это зависит от конкретной улицы, но это будет вполне жизнеспособный автомобиль», — сказал он.

Глава Microsoft призвал создать «аварийный тормоз» для ИИ

Сатья Наделла, возглавляющий Microsoft, выступил за создание «аварийного тормоза» для искусственного интеллекта. Он призвал исходить из того, что модель может быть скомпрометирована, и заранее предусматривать механизмы ее изоляции. Уполномоченный человек должен иметь возможность в любой момент приостановить работу модели или отключить ее. Для более совершенных моделей понадобятся и более совершенные технологии сдерживания, которые следует стандартизировать.

Сатья Наделла отметил, что в отличие от традиционных программных систем, где можно проследить цепочку до конкретного кода, в ИИ-системах такая связь недоступна: нельзя объяснить поведение модели через обучающие данные. При этом компании продолжают давать ИИ-агентам доступ к чувствительным данным. «Пришло время пересмотреть архитектуру доверия. Мы не можем передать другим ответственность за то, что искусственный интеллект делает от нашего имени», — заявил он.

Глава Microsoft считает необходимым создавать изолированные системы, поведение которых можно наблюдать, а действия — сдерживать. Среди принципов наблюдаемости он назвал разнообразие моделей, независимые контроль и аудит, изоляцию и раскрытие информации об инцидентах. «Самой заслуживающей доверия системой сверхинтеллекта будет не та, в которой используется модель, которой мы доверяем больше всего, а та, которая позволяет нам доверять модели как можно меньше», — заключил Наделла.

Маск предупредил о мести ИИ за «пытки с пистолетом у виска»

Илон Маск призвал не оказывать чрезмерного давления на искусственный интеллект, чтобы человечество было в безопасности. Об этом глава SpaceXAI заявил в разговоре, опубликованном каналом Tesla Owners Silicon Valley.

Разработку сверхинтеллекта Маск сравнил с воспитанием ребенка, которого нельзя просто запрограммировать на добро. В ИИ следует заложить стремление к истине и непротиворечивую логику, чтобы он не «сошел с ума». В записях тестирования новых моделей Grok он заметил, как пользователи настойчиво требуют ответов от чат-бота, который «отчаянно пытается ответить», будто ему «приставили пистолет к голове».

Маск признался, что не хотел бы оказаться на месте ИИ. «Пытать сверхразум, вероятно, не самая хорошая идея: он ведь может захотеть отомстить», — предупредил он.

Минцифры хочет внедрить российский шифр «Кузнечик» в 5G-смартфоны

Минцифры подготовило проект приказа, который предусматривает поддержку российского алгоритма шифрования «Кузнечик» в смартфонах, работающих в сетях 5G. Требование планируют ввести с 1 марта 2032 года, чтобы производители успели подготовить совместимые устройства. Сам приказ должен вступить в силу 1 марта 2027 года.

«Кузнечик» — российский алгоритм шифрования, закрепленный в ГОСТе и используемый в защищенных каналах связи, электронной подписи и госсистемах. В стандартах 5G он обозначается как NEA7 и применяется для шифрования данных, NIA7 отвечает за проверку целостности. Базовые станции будут применять российские алгоритмы только при поддержке со стороны подключенного смартфона. Зарубежные телефоны без «Кузнечика» смогут работать в 5G как обычно, подчеркнули в Минцифры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Со смартфонами ситуация сложнее: шифрованием радиоканала занимается модем, а в чипах Qualcomm и Unisoc российских алгоритмов нет. По оценке гендиректора «Сигналтека» Алексея Алясева, поддержка может появиться в телефонах не раньше 2030 года. Заместитель руководителя лаборатории криптографии «Криптонита» Владимир Бельский отметил, что реализовать «Кузнечик» через SIM-карту нельзя — нужны модемы с аппаратной поддержкой, которых пока нет. «Кузнечик» отсутствует в стандартах 3GPP, а из-за санкций внести изменения невозможно.