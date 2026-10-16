Генконсульство Индии в Казани переедет из «Миража» в ЦУМ

Новое помещение осмотрели раис Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар

Фото: Артем Дергунов

Генеральное консульство Индии в Казани планируется разместить в Центре уникального мастерства. Новое помещение осмотрели раис Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар, сообщает пресс-служба главы региона.

Встреча прошла на полях II Российско-Индийского бизнес-форума «TIME», который в этом году проходит в ЦУМе.

Минниханов поблагодарил посла за участие в форуме и отметил, что сотрудничество Татарстана с Индией активно развивается. Республика готова поставлять в Индию автомобили, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры и медицинские инструменты, а также открыта для проектов индийских компаний.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» стартовал 15 октября. Мероприятие проходит в Центре уникального мастерства в Казани. За прошедший год взаимный товарооборот между Татарстаном и Индией вырос в десять раз. В программе форума — деловые сессии, фестиваль индийского кино, зона перекрестных культур с мастер-классами, шахматный турнир и Кубок дружбы по крикету.

Ранее сообщалось, что индийский бизнес предложил ввести инвестиционную визу для работы в России.

Алсу Сабирзанова