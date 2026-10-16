Индия изучает возможность закупки электробусов КАМАЗ

Также власти Дели рассматривают возможность строительства завода по выпуску электробусов в Индии

Фото: Сергей Козлов

Власти Дели рассматривают возможность закупки электробусов производства Татарстана либо строительства завода по их выпуску в Индии. Об этом на II Российско-Индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» сообщил член Законодательного собрания Дели Хариш Кхурана, передает РБК.

По его словам, тему он обсудил с министром транспорта Татарстана Фаритом Ханифовым. «В Татарстане работает самый крупный производитель автобусов. Я здесь именно для этого: изучить, как мы можем импортировать автобусы. Либо же узнать, можно ли построить завод у нас», — сказал Кхурана.

В республике электробусы производит ПАО «КАМАЗ». Они эксплуатируются в Москве, в Татарстане их пока нет — в 2021 году они несколько месяцев тестировались на одном из маршрутов Казани.

Ранее сообщалось, что индийский бизнес предложил ввести инвестиционную визу для работы в России.

Алсу Сабирзанова